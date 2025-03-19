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Малолетняя девочка забеременела от своего отца после 3-х лет изнасилований

В Липецкой области вынесен приговор 39-летнему ...

18.мвд.рф

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В Липецкой области вынесен приговор 39-летнему жителю Задонского района, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности своей 11-летней дочери, сообщает пресс-служба местного суда.

Согласно материалам дела, с 2022 по 2024 год обвиняемый систематически совершал действия сексуального характера в отношении ребенка, в результате чего девочка оказалась беременной. Поскольку беременность была замершей, врачам пришлось провести прерывание.

Несмотря на то что мужчина отрицал свою вину и утверждал, что дочь оговорила его из-за обиды, суд, изучив доказательства, признал его виновным. За содеянное ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предписано выплатить дочери 1 миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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