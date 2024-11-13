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Магазинную колбасу больше не покупаю: легкий рецепт, даже духовка не нужна

В последнее время все больше людей отказываются...

ecookie.ru

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В последнее время все больше людей отказываются от покупных колбас из-за содержания в них консервантов и различных добавок. Предлагаю вам простой рецепт домашней колбасы, который не только здоровый, но и не требует использования духовки.

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша (лучше всего подойдет смесь говядины и свинины)
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки черного перца
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка молотой паприки
  • Натуральная оболочка для колбасы (можно приобрести в мясном отделе или заказать онлайн)

Приготовление:

  • Подготовка фарша: в глубокой миске смешайте мясной фарш с солью, перцем, измельченным чесноком и паприкой. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородности.
  • Наполнение оболочки: используя мясорубку с насадкой для колбас, аккуратно наполните натуральную оболочку полученным фаршем. Старайтесь избегать образования воздушных пузырей внутри.
  • Завязывание колбасы: по мере наполнения оболочки, формируйте колбасу на нужную длину, завязывая ее концы кулинарной нитью.
  • Процесс сушки: повесьте колбасу в прохладное и сухое место на 24 часа. Лучше всего подходит неотапливаемое помещение с хорошей вентиляцией. Это позволит колбасе слегка подсохнуть и приобрести текстуру.
  • Завершающий этап: после сушки колбаса готова к употреблению. Ее можно нарезать и подавать как холодную закуску или добавлять в различные блюда.

Преимущества домашней колбасы:

  • Здоровье: вы точно знаете, что в вашей колбасе нет ненужных добавок.
  • Вкус: домашняя колбаса значительно превосходит магазинную по вкусу.
  • Персонализация: вы можете экспериментировать с различными специями и добавками, создавая идеальный для вас продукт.

Теперь вы знаете, как легко можно заменить магазинную колбасу домашней, не используя даже духовку. Это отличный способ контролировать свой рацион и наслаждаться вкусной и здоровой пищей каждый день.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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