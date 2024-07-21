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«Локомотив» и «Акрон» показали настоящий футбол. «Сезон РПЛ начался залихватски»

Предстоящие игры обещают быть не менее интересными

sport-express.ru

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В рамках первого тура МИР Российской Премьер-лиги нового сезона, футбольные клубы «Локомотив» из Москвы и «Акрон» из Тольятти продемонстрировали зрелищную игру, отметил известный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Московская команда одержала победу с результатом 3:2, демонстрируя, что уроки прошлых испытаний были усвоены.

Губерниев подчеркнул значимость первой победы «Локомотива»: «Ключевым моментом стало забитый победный мяч. После неудач предыдущего сезона, хорошо видеть, что 'Локомотив' начинает сезон с новых позиций. Отличный старт!» Кроме того, он выразил уважение к «Акрону», отметив их стойкость и желание бороться даже будучи новичком в лиге.

На вопрос о защите команд Губерниев отметил: «В первом тайме действительно казалось, что защиты у команд нет — это привело к быстрым голам и множеству моментов. Такой футбол нравится зрителям, хотя и вызывает критику у специалистов. Но что точно — сезон начался захватывающе!»

Предстоящие игры обещают быть не менее интересными: «Локомотив» встретится с московским «Динамо», а «Акрон» поедет в Воронеж на матч с «Факелом». Оба матча запланированы на 27 июля, и поклонники футбола с нетерпением ожидают продолжения этого волнующего сезона.

Данный матч и комментарии Губерниева не только подтвердили ожидания фанатов от старта нового сезона, но и задали высокую планку для предстоящих игр, сообщает matchtv.ru.

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