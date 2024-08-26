Летние каникулы будут длиться еще 1 месяц? Минобразования сделало объявление о переносе учебного года

В соцсетях совсем не так давно стали распространять информацию о том, что в России учеба в этом году пожет начаться на месяц позже, лишь 1 октября. Не только среди учеников, но и среди их родителей эта информация вызвала тревогу - ведь все уже начали активную подготовку к предстоящему сезону.

Как стало известно позже, за слухами о переносе начала учебного года стоит лишь недоразумение. Источником такой информации стал журнал "Панорама", который уже много лет славиться своими сатирическими материалами. Но в этот раз информацию восприняли буквально. В статье об этом говорилось, что дату начала учебного года изменили из-за адаптации детей к увеличившимся температурам из-за изменения климата.

В Министерстве образования отреагировали на слухи, опровергнув их. Представители министерства заявили, что официальной информации о переносе даты начала учебного года не поступало.

Тем не менее, стоит отметить, что в ряде российских регионов запланированы мелкие корректировки в календаре учебных мероприятий: так, в некоторых местах празднование Дня знаний будет перенесено с 1 на 2 сентября. Эти изменения, однако, не влияют на общий график начала учебного года.