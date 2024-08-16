Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение начнет действовать уже в августе

Летний сезон обычно ассоциируется с пляжным отдыхом и туристическими поездками, но для жителей Архангельска и Сыктывкара это лето принесло нежданные новости. Согласно последним данным от онлайн-сервисов бронирования, чартерные рейсы из этих городов в Турцию скоро станут историей. Последний рейс из Архангельска в Анталью запланирован на 22 июля, а из Сыктывкара последний вылет произойдет еще раньше — 19 июля.



Эти изменения особенно ощутимы для тех, кто планировал свой отпуск на конец лета. Один из подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома", планировавший отправиться из Архангельска 14 сентября, ждет, когда ему пришлют альтернативное предложение. Причиной отмены рейсов, по всей видимости, является недостаточное количество пассажиров, хотя ранее рейсы в Анталью были весьма популярны среди местных жителей.



Ситуация с чартерными рейсами из Сыктывкара аналогична. Пассажиры, вылетевшие 19 июля, вернутся обратно в Москву 25 июля. Для тех, кто еще надеялся на летний отдых в Турции, остается вариант вылета из Москвы или Казани, куда можно добраться регулярными рейсами.



Это изменение в авиасообщении вызывает не только разочарование, но и заставляет адаптироваться к новым реалиям. Туристические агентства уже начали предлагать альтернативные варианты для тех, кто затронут этими изменениями. Это может включать в себя перелеты из других городов или даже предложения по отдыху в других странах.



Для жителей Архангельска и Сыктывкара важно знать, что хоть прямые рейсы прекращаются, альтернативные маршруты все еще доступны. Это требует дополнительных затрат времени и, возможно, денег, но отпуск мечты все еще возможен. В такие моменты поддержка и профессионализм туристических агентств играют ключевую роль в минимизации стресса от изменений планов.



В итоге, пока одни двери закрываются, другие открываются, и может быть, это хороший повод исследовать новые направления и возможности для отдыха, которые ранее оставались незамеченными.