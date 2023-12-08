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Кутеж и веселье одним, а ссоры и грусть другим: гороскоп на выходные 9 и 10 декабря

Кутеж и веселье одним, а ссоры и грусть другим: гороскоп на выходные 9 и 10 декабря

m.zapilili.ru

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Уже завтра начинаются выходные, которые большинство россиян всегда ждет с нетерпением. Астрологи рассказали, что суббота и воскресенье 9 и 10 декабря будут очень радостными и веселыми для раков, и, наоборот, очень неудачными и конфликтными для овнов, сообщает 7дней.ru.

Родившееся под созвездием рака на предстоящих выходных могут снять с себя все ограничения и окунуться в море веселья и кутежа, так как эти два дня, согласно гороскопу, будут самыми благоприятными для участия в шумной вечеринке и проведении времени с друзьями и близкими. Однако астрологи предупреждают, что лучше не перебарщивать с алкоголем.

А вот представителей знака зодиака овен ожидают очень нервные суббота и воскресенье. Звезды говорят, что вероятность попасть в конфликтную ситуацию очень высока, более того, ссора может перерасти в драку, вследствие чего овны наживут себе большое количество проблем. Астрологи настоятельно рекомендуют воздержаться от выяснения отношений в эти выходные, а также не водить автомобиль.

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