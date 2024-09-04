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Консервированная тушка куры в банке: рецепт от шеф-повара

Консервированная курица в банке — это не просто...

koolinar.ru

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Консервированная курица в банке — это не просто блюдо, а настоящая находка для тех, кто любит вкусную и практичную еду, которая долго хранится и не теряет своих полезных свойств.

Этот рецепт от шеф-повара предлагает вам создать дома уникальную заготовку, которая станет отличной основой для множества блюд: от супов и салатов до горячих закусок. Воспользуйтесь этим простым, но изысканным рецептом, чтобы удивить своих близких.

Почему стоит приготовить консервированную курицу в банке?

Консервированная курица — это прекрасное решение для тех, кто хочет сохранить продукт на длительное время без потери вкусовых качеств. Банка с курицей станет вашим незаменимым помощником в те дни, когда нужно быстро приготовить вкусное и питательное блюдо. Помимо длительного хранения, такой метод консервирования сохраняет все полезные вещества и насыщенный вкус мяса.

Ингредиенты

  • Для приготовления консервированной курицы вам понадобятся следующие ингредиенты:
  • 1 средняя куриная тушка (около 1,5 кг)
  • 2 чайные ложки соли
  • 1 чайная ложка молотого черного перца
  • 3-4 лавровых листа
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 1 чайная ложка сухих трав (например, розмарин, тимьян)
  • 2 столовые ложки растительного масла

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка курицы: вымойте куриную тушку под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте курицу на удобные куски, удалив лишний жир и кожу, если хотите уменьшить калорийность блюда.
  2. Маринование: поместите куски курицы в миску, добавьте соль, молотый черный перец, измельчённый чеснок, сухие травы и лавровый лист. Хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось специями. Оставьте курицу мариноваться на 30-40 минут.
  3. Подготовка банок: тщательно промойте стеклянные банки и простерилизуйте их вместе с крышками. Это важно для длительного хранения готового продукта.
  4. Заполнение банок: разогрейте растительное масло на сковороде и слегка обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки. Это придаст мясу дополнительный аромат. Затем аккуратно уложите курицу в банки, заполняя их на 3/4 объема. Важно оставить немного пространства, чтобы обеспечить равномерное прогревание содержимого.
  5. Стерилизация: поставьте банки с курицей в большую кастрюлю с водой (вода должна доходить до плечиков банок). На дно кастрюли рекомендуется положить кухонное полотенце, чтобы избежать контакта стекла с горячим дном кастрюли. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки с курицей в течение 1,5-2 часов на среднем огне.
  6. Закупорка и хранение: после стерилизации осторожно выньте банки из кастрюли, плотно закрутите крышки и переверните их вверх дном. Оставьте до полного остывания при комнатной температуре. Храните готовую консервированную курицу в прохладном, темном месте — таком как погреб или холодильник.

Преимущества домашней консервированной курицы

Консервированная курица, приготовленная по этому рецепту, отличается не только насыщенным вкусом, но и сохраняет все полезные свойства мяса. Вы можете быть уверены в качестве продукта, ведь готовите его самостоятельно, без добавления консервантов и искусственных добавок. Этот рецепт также позволяет экспериментировать с добавлением разных специй и трав, создавая свои уникальные вкусовые композиции.

Как использовать консервированную курицу?

Этот заготовленный продукт можно использовать для приготовления множества блюд: супов, рагу, салатов и горячих закусок. Просто откройте банку, достаньте ароматные кусочки курицы, добавьте их в свое любимое блюдо — и наслаждайтесь!

Консервированная курица в банке — это отличное решение для занятых людей, которые хотят иметь под рукой готовый продукт для быстрого приготовления. Пробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым кулинарным секретом!

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