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Конец декабря подложит свинью: синоптики неожиданно изменили прогноз

Конец декабря подложит свинью: синоптики неожиданно изменили прогноз

myslo.ru

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Россиян предупреждают, что погода в конце декабря текущего года шокирует жителей большинства регионов нашей страны.

В целом текущий декабрь стал удивительно кошмарным по погоде месяцем. В начале Россию атаковывали сильнейшие морозы и снегопады, следом за ними пришла оттепель, которая превратила сугробы в лужи. После тепла граждан РФ встретил новый сюрприз: на территории страны вернулся минус и стал причиной образования на дорогах и тротуарах корок льда, что доставило множество неприятностей для россиян.

В настоящее время во многих регионах Центральной России идут мощные снегопады и засыпают улицы городов. Продолжаться они будут примерно до начала 2024 года, и скорее всего в январе они не закончатся.

Согласно прогнозу метеорологической службы Gismeteo, в ближайшее дни на центральную часть Российской Федерации вернется оттепель и, более того, в паре с колоссальным количеством осадков.

Например, в Казани уже к концу недели столбики термометров поднимутся до отметки в ноль градусов и продержатся на ней около трех дней, а 3 января вовсе продемонстрируют 1 градус выше нуля. Теплая температура воздуха, характерная для данного временного периода, будет сопровождаться огромным количеством осадков в виде мокрых снегов и дождей: с 31 декабря по 3 января в столице Татарстана выпадет около 31,2 миллиметров осадков, в то время как норма для одного месяца равна 50 миллиметрам.

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