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Каждый водитель должен: что нужно сделать с 9 мая – иначе с карты спишут 300 000 рублей

Во многих регионах России начались масштабные п...

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Во многих регионах России начались масштабные проверки водителей — автомобилистам следует срочно обратить внимание на одно важное правило.

Власти усилили контроль за парковкой на газонах и других зеленых зонах. Проверки будут особенно активны с 8 по 11 мая — на праздничных выходных.

Где уже начали штрафовать

Согласно сообщениям СМИ, в ряде субъектов Федерации уже выявлены десятки нарушителей. Представители местных администраций совместно с сотрудниками надзорных органов проводят рейды и фиксируют случаи неправильной парковки, особенно на придомовых территориях и во дворах.

Какое наказание грозит

Штрафы за парковку на газоне разнятся по регионам. В Москве, к примеру, действует одно из самых строгих наказаний — 5 тысяч рублей. Но гораздо серьезнее окажутся последствия, если машина арендована через сервис каршеринга.

В этом случае штраф может достигать 300 тысяч рублей. Он выставляется компании, владеющей автомобилем, а затем сумма списывается с банковской карты пользователя, который нарушил правила. Таким образом, даже кратковременная остановка в неположенном месте может обернуться крупной финансовой потерей.

До какого числа особенно важно быть осторожным

Период активных проверок — с 8 по 11 мая. В это время большинство россиян отдыхают, и во дворах становится особенно многолюдно. Власти призывают водителей заранее продумать, где оставить машину, и избегать стоянки на зеленых насаждениях.

Что делать водителям

  • Избегайте парковки на газонах, клумбах и участках с травой;
  • Следите за знаками и местными правилами благоустройства;
  • При использовании каршеринга соблюдайте ПДД особенно внимательно;
  • Убедитесь, что место парковки не входит в зону запрета, даже если «все так паркуются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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