Как вернуть белизну носкам без кипячения и химии: наипростейший способ
PROKAZAN
Белые носки потускнели, хотя вы надевали их всего пару раз? Не спешите выбрасывать — есть простой способ, который вернёт им свежесть и белизну. Без кипячения и без дорогих средств.
Почему обычная стирка не помогает?
Белые носки быстро теряют вид:
- становятся серыми,
- появляются пятна и жёлтые разводы,
- ткань грубеет.
А всё из-за неправильного подхода: горячая вода закрепляет грязь, а машинка не справляется без предварительной обработки.
Что делать?
Совет от хозяйки Марины Жуковой:
1. Температура воды — не выше 40°C
Горячая вода «запекает» грязь в волокнах. Потом уже не отстирается даже пятновыводителем.
2. Замочить заранее
Прежде чем закинуть в машинку, нужно:
- стряхнуть грязь,
- замочить носки в домашнем растворе.
3. Раствор для отбеливания — из подручного:
На 1–2 литра воды:
- 4 ст. л. соли — вытягивает грязь,
- 3 ст. л. кислородного отбеливателя или лимонной кислоты — осветляет ткань,
- 2 ст. л. порошка — устраняет запахи.
Замачиваем на 30 минут.
4. Стираем в машинке
После замачивания:
- стандартная стирка при 40°C,
- можно добавить немного пятновыводителя.
Без кипячения, без жёсткой химии. Так носки остаются мягкими, без разводов и резких запахов.
Результат: белоснежные носки без усилий
Простой рецепт, который работает лучше многих дорогих средств. Подходит и для детских носков, и для повседневных пар.
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