Извините, но теперь нельзя: новое правило вводится для всех, у кого есть дача или огород

Владельцам загородных домов и огородов объявили о новых правилах, вступающих в силу в Российской Федерации с этого года. Как рассказал PRIMPRESS адвокат Янис Юкша, изменения касаются сроков проживания в загородных домах и вводят новые ограничения.

По словам юриста, в настоящее время в России четко определен срок проживания в загородном доме - с 1 апреля по 1 октября. Эти даты теперь четко прописаны в соответствующих нормативных актах. Кроме того, проводится четкое разграничение между частными и загородными домами.

Эксперты пояснили, что постоянное проживание в благоустроенном частном доме допускается, так как там есть все необходимые коммуникации. Владельцы такой недвижимости могут требовать регулярного водо- и электроснабжения без задержек.

Однако для загородных домов есть исключение. В зимние месяцы в таких домах часто отключаются коммуникации, поскольку они долгое время не заселяются. Запрещено требовать подключения к таким строениям и находиться в них долгое время зимой.

Юрист добавил, что не запрещено посещать коттеджи до апреля или после октября, например, для уборки снега или укрытия растений. Однако полноценно использовать коттеджи в этот период будет сложно.