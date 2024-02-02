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Извините, но теперь нельзя: новое правило вводится для всех, у кого есть дача или огород

Извините, но теперь нельзя: новое правило вводится для всех, у кого есть дача или огород

sibfish24.ru

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Владельцам загородных домов и огородов объявили о новых правилах, вступающих в силу в Российской Федерации с этого года. Как рассказал PRIMPRESS адвокат Янис Юкша, изменения касаются сроков проживания в загородных домах и вводят новые ограничения.

По словам юриста, в настоящее время в России четко определен срок проживания в загородном доме - с 1 апреля по 1 октября. Эти даты теперь четко прописаны в соответствующих нормативных актах. Кроме того, проводится четкое разграничение между частными и загородными домами.

Эксперты пояснили, что постоянное проживание в благоустроенном частном доме допускается, так как там есть все необходимые коммуникации. Владельцы такой недвижимости могут требовать регулярного водо- и электроснабжения без задержек.

Однако для загородных домов есть исключение. В зимние месяцы в таких домах часто отключаются коммуникации, поскольку они долгое время не заселяются. Запрещено требовать подключения к таким строениям и находиться в них долгое время зимой.

Юрист добавил, что не запрещено посещать коттеджи до апреля или после октября, например, для уборки снега или укрытия растений. Однако полноценно использовать коттеджи в этот период будет сложно.

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