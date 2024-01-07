Новости России
· Алина Алмакаева

Извините, но придется оплатить: для российских пенсионеров ввели новый налог

Извините, но придется оплатить: для российских пенсионеров ввели новый налог

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Российские пенсионеры получили информацию о введении нового налога, который будет действовать с 2024 года. Согласно этому закону, пожилые граждане, имеющие значительные накопления на банковских счетах, обязаны будут уплачивать данный налог. К сожалению, пенсионеры не получат никаких льгот в этом вопросе. О таких изменениях проинформировал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Как было сказано, новый налог будет взиматься с процентов, полученных от банковских вкладов. В 2024 году старшему поколению россиян придется впервые уплатить данный налог, и для его расчета будут использоваться определенные правила.

Порог для оплаты налога будет зависеть от ключевой ставки Центрального банка. На данный момент она составляет 15 процентов. Это означает, что налог придется уплачивать с доходов по вкладам, превышающих 150 тысяч рублей.

По информации, стандартная ставка этого налога составит 13 процентов. Однако, если общие доходы в течение года превысят 5 тысяч рублей, ставка будет повышена до 15 процентов.

Важно отметить, что пенсионеры не будут иметь преимущества в отношении данного налога: они обязаны будут уплатить его на общих основаниях, если существуют соответствующие условия.

Банки должны предоставить налоговым органам всю информацию о клиентах, которые обязаны будут уплатить этот новый налог. Они должны сделать это до 1 февраля текущего года. После этого соответствующие уведомления будут отправлены гражданам. Налог должен быть уплачен до 1 декабря, и важно избежать просрочек, иначе будет начисляться пеня за каждый день.

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