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Индексации быть: российским пенсионерам пообещали по 26 тысяч рублей ежемесячно

Индексации быть: российским пенсионерам пообещали по 26 тысяч рублей ежемесячно

yur-gazeta.ru

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Счетная палата Российской Федерации порадовала пожилых граждан новостями: каждый год размер страховых выплат по возрасту будет увеличиваться на 6 процентов и более, сообщил pg12.

В грядущем 2024 году пенсионные выплаты для неработающих пожилых граждан возрастут на 7,5 процентов, а в 2025 и 2026 годах в России увеличение пенсии произойдет по два раза.

Размер страховой выплаты по возрасту в 2025 году увеличится сначала на 4,5 процента, а затем еще на 2,2%, в 2026 году первая индексация пенсий составит 4%, а после 2,3 процента.

В связи с вышеназванными процессами индексации пенсионных выплат к 2026 году российские пожилые граждане будут получать примерно 25 590 рублей ежемесячно.

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