Их точно не призывают: стало известно, кого обошла мобилизация в рамках СВО

Минобороны РФ впервые назвало число призванных на военную службу россиян во время частичной мобилизации, а также огласило, сколько человек вступили в ряды Вооруженных сил РФ на контрактной основе, сообщает Парламентская газета.

Согласно данным, в ходе всероссийского призыва 2022 года на службу в армию России было призвано 302 000 мужчин с российским гражданством. Отмечается что из числа 33 000 сами явились в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки.

На контрактной основе в ВС Российской Федерации проходит службу 640 000 россиян.

Также Минобороны привело данные, характеризующие мужчин, которые в настоящее время служат в рядах Вооруженных сил РФ: 57 процентов от более чем половины мобилизованных состоит в законном браке, 56,3 процента имеют от одного до трех детей. Средний возраст призванных граждан равен 35 годам. Вместе с тем 7 процентов мобилизованных имеют диплом о высшем образовании, 30 процентов - диплом о среднем профессиональном, и 63 процента имеют только среднее образование.

Министерство обороны РФ также назвало число людей, которые получили отсрочку от мобилизации, равное 834 тысячам. Приблизительно 30,7 процента из их числа работают в IT-сфере, 20,4 процента - сотрудники банков, 12,4 процента трудятся в энергокомпаниях, 6,5 процента трудоустроены в сфере сельского хозяйства, 5,2 процента - работники СМИ и 24,8 процента работают в других сферах и отраслях.