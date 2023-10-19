«Готовьтесь к климатическому ужасу с 20 октября»: синоптики сказали, что начнется в пятницу

Метеорологи рассказали россиянам о предстоящем значительном изменении погоды, которое начнется уже с 20 октября 2023 года. Климатическая ситуация, которая охватит половину нашей страны, обещает быть ужасной, рассказали в PRIMPRESS.

Синоптики метеорологического центра “Фобос” рассказали, что в последнее время погода в большинстве регионов РФ буквально безумствовала в хорошем смысле: в некоторых городах держалась теплая температура, нехарактерная осеннему октябрю.

Тем не менее специалисты предупреждают, что очень скоро ситуация изменится: на некоторые территории России ворвутся сильные порывы холодного северного ветра.

Наступит же безумная холодная пора уже в эту пятницу: ледяной арктический воздух нагрянет на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, а столбики термометров в этих регионах опустятся до 7 градусов уже на предстоящих выходных, и вместе с этим начнутся сильные ливни.

Также городам, расположенным в европейской части России стоит ожидать серьезное похолодание. Например, в Москве на выходных синоптики прогнозируют снегопады.