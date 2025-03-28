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Гораздо ярче, чем от луковой шелухи: этот овощ окрасит яйца в золотой - произведут фурор

Пасха уже близко, и многие задумываются, как кр...

kamerata.org

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Пасха уже близко, и многие задумываются, как красиво и безопасно покрасить яйца без химии. Отличный вариант — натуральные ингредиенты, которые есть у каждого дома.

Один из самых простых и доступных способов — морковь. С её помощью можно получить тёплые оранжевые и жёлтые оттенки.

Есть два проверенных способа покраски яиц морковью:

1. С морковным пюре

Натрите 3–4 крупные морковки на мелкой тёрке и переложите в кастрюлю. Добавьте 2–3 столовые ложки уксуса — он помогает цвету лучше закрепиться. Положите туда сваренные яйца и подогрейте смесь на слабом огне, периодически помешивая. Затем дайте яйцам полностью остыть прямо в морковной массе. На скорлупе появится мягкий, природный узор и приятный оранжевый оттенок.

2. С морковным соком

Свежевыжатый морковный сок — ещё один простой способ. Опустите в него варёные яйца. Через 2–3 часа появится лёгкий оттенок, а если оставить на ночь — цвет станет ярче и насыщеннее. Этот способ хорош тем, что окрашивание получается равномерным.

Хочется более насыщенного цвета? Добавьте немного тёртой моркови к луковой шелухе при варке — оттенки получатся интереснее. А чтобы яйца красиво блестели, после окрашивания протрите их салфеткой с каплей подсолнечного масла.

Такой способ окраски не только безопасен, но и придаёт яйцам оригинальный вид — натуральные цвета смотрятся особенно красиво на праздничном столе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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