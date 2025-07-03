Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в популярных марках колбас и сосисок бактерии Listeria monocytogenes, которые могут вызывать тяжёлые пищевые отравления. Исследования, проведённые в нескольких регионах России, показали, что некоторые партии мясной продукции, представленные в крупных торговых сетях, не соответствуют санитарным нормам. Это вызвало общественный резонанс и вопросы о контроле качества в пищевой промышленности.

Бактерия Listeria monocytogenes способна выживать при низких температурах, что делает её опасной даже в холодильных условиях. Попав в организм, она вызывает листериоз, особенно опасный для людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин, пожилых и детей. В 2024 году в России было зафиксировано несколько случаев отравлений, связанных с заражённой мясной продукцией.

Роспотребнадзор уже направил предписания производителям с требованием устранить нарушения, а в некоторых регионах начались внеплановые проверки предприятий. Ведомство также призвало потребителей быть внимательными при выборе мяса и соблюдать правила хранения и приготовления.

Эксперты советуют покупать мясную продукцию в проверенных магазинах, обращать внимание на внешний вид и запах продукта, а также подвергать его термической обработке перед употреблением. Особенно это касается беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Источник: ptoday.ru