Льготная ипотека стимулирует рост цен на недвижимость в Татарстане

Льготная ипотека, несмотря на высокие ставки и кризис в строительстве, продолжает поддерживаться государством, однако эксперты предупреждают о рисках роста цен.

Экономическая нестабильность вынуждает людей выбирать аренду, а не покупку жилья. Тем не менее, государственные меры, включая льготную ипотеку, направлены на повышение доступности жилья. В апреле 2025 года глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике наблюдается падение запуска новых проектов (на 23%) и снижение выдачи ипотечных кредитов на 53%.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, к 2027 году объём нового жилья может сократиться до 30% от обычного уровня. Основными причинами этого он назвал нехватку средств и высокую ключевую ставку.

Однако в Татарстане ситуация стабильная, несмотря на экономические трудности. Эксперты полагают, что строительный сектор региона в ближайшие годы будет развиваться, несмотря на спад покупательской способности.

Татарстан выделяется на фоне других регионов благодаря активному строительству. В республике продолжают расти цены на жилье, что связано с высоким спросом. Регион привлекает мигрантов, и наличие обеспеченных граждан способствует устойчивому спросу на квартиры.

В июне 2025 года средняя цена на квадратный метр в новых домах Казани составила 210 тыс. рублей, что на 20,3% больше, чем год назад. Несмотря на завершение программы льготной ипотеки в июле 2024 года, цены продолжают расти.

С 2020 года в Татарстане выдали более 42 тыс. льготных ипотек, в основном по договорам долевого участия. Эксперты отмечают, что льготные программы составляют около 85% всех ипотечных кредитов в стране, несмотря на снижение общего объема ипотечных кредитов.

Власти пытаются оживить льготное кредитование, расширяя программы для разных категорий граждан, таких как IT-специалисты, сельские жители, а также семьи с детьми.

На недавнем заседании Госсовета Минниханов предложил расширить программу семейной ипотеки, включая семьи с детьми до 14 лет и участников СВО. Однако из-за большого бюджетного дефицита льготная ипотека для семей с детьми откладывается. Также обсуждается возможность льготных программ для учителей и медиков, но эксперты сомневаются в их введении в ближайшее время.

Рынок недвижимости Татарстана переживает рост цен на фоне активного строительства и высокого спроса. Однако льготная ипотека, хоть и помогает людям приобретать жилье, привела к перегреву рынка. В ближайшее время возможны корректировки в льготных программах, чтобы поддержать рынок, но дальнейшее расширение льготной ипотеки зависит от экономической ситуации и бюджета.

Источник: Вечерняя Казань