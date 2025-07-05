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Хотите верьте, хотите нет. Пять баек, которые точно знает любой гаишник

Каждая профессия имеет свои байки — необычные и...

vremyan.ru

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Каждая профессия имеет свои байки — необычные истории, которые коллеги передают друг другу. У сотрудников ГАИ эти истории часто связаны с трагическими событиями, но бывают и забавные случаи.

Истории, о которых идет речь, могут быть как правдой, так и вымышленными, но они точно оставляют след в памяти.

Основание дорожной милиции в Беларуси

3 июля 1936 года было подписано постановление Совета Народных Комиссаров №1182, утверждающее положение о Госавтоинспекции (ГАИ). Это стало основой для создания дорожной милиции Беларуси, и с тех пор началась борьба с аварийностью, разработка технических норм и правил эксплуатации транспорта, а также работа с подготовкой шоферских кадров и анализом ДТП.

С 1936 года, начиная с небольшого аппарата из 57 человек, Госавтоинспекция выросла в огромное подразделение, которое сегодня включает тысячи сотрудников по всей Беларуси. ПДД были разработаны в 1940 году, а с 1961 года стали едиными по всей территории Советского Союза.

Байки из практики инспекторов

  • Парень с похоронным венком

Самая известная байка в ГАИ — это история про парня на стареньком «Жигуленке», которого остановили инспекторы. У парня не было документов и страховки, но он попросил ускорить процесс оформления, тк на заднем сиденье лежал похоронный венок. Мол, мать умерла и нужно торопиться. В те годы многие инспекторы не решались оштрафовать его и отпустили с соболезнованиями. Однако однажды парень попался тому же инспектору, который уже знал его историю. Этот случай закончился составлением протокола. После этого парень больше не попадался.

  • Девушка, троллейбус и пистолет

В 70-80-х годах в Минске произошел трагический случай, связанный с троллейбусом. Молодой водитель решил пошутить с девушкой, не давая ей попасть в салон. Однако его шутка закончилась трагедией: девушка подскользнулась и попала под колеса. Когда выяснилось, что она была дочерью офицера, отец, потеряв контроль, застрелил водителя троллейбуса. Он был оправдан, так как действовал в состоянии аффекта. История до сих пор вызывает множество вопросов.

  • Злостный нарушитель — инспектор? Почти, но не совсем

Еще одна байка рассказывает об инспекторе, который заметил автомобиль, проехавший на красный. После расследования выяснилось, что это был сотрудник милиции, который ездил с любовницей. Этот случай стал источником насмешек среди коллег инспектора, ведь ему пришлось раскрыть семейную тайну.

  • Лобовое ДТП: муж и жена за рулем

Еще одна курьезная история произошла, когда два автомобиля столкнулись на дороге. Оказалось, что оба водителя — муж и жена, а причиной аварии была банальная ревность. Женщина решила следить за мужем, заподозрив его в измене. Авария произошла, когда она пыталась выяснить правду, и привела к травмам двух мужчин.

  • Сбитый пешеход исчез

Очень странный случай произошел, когда пешеход был сбит автомобилем, но при этом исчез с места происшествия. Несмотря на усилия сотрудников ГАИ и массовые поиски, мужчину не могли найти. Позже выяснилось, что после первого наезда пешеход зацепился за машину и был унесен на несколько километров. Это добавило еще больше таинственности в этот случай.

Истории, которые рассказывают инспекторы ГАИ, часто становятся темой обсуждения среди коллег. Будь то трагические случаи или курьезные происшествия, они показывают сложность и многообразие работы на дороге. В этих байках всегда скрыт какой-то урок или предупреждение, которое стоит запомнить, сообщает onliner.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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