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Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: простой, но необычайно вкусный рецепт

Белорусские колдуны с мясной начинкой: рецепт п...

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Белорусские колдуны с мясной начинкой: рецепт пышных картофельных зраз

Картофельные зразы с мясной начинкой — популярное блюдо белорусской кухни, которое идеально сочетает в себе нежное картофельное пюре и сочное мясо. Легко готовится и не оставляет равнодушным никого.

Ингредиенты для рецепта:

  • 1 кг картофеля

  • 500 г мясного фарша (говядина или смесь)

  • 2 луковицы

  • 3 зубчика чеснока

  • 1 яйцо

  • 3–4 ст. ложки муки

  • Соль и перец по вкусу

  • Растительное масло для жарки

Как приготовить:

  1. Отварите картофель, сделайте пюре, остудите.

  2. Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте мясной фарш, посолите, поперчите.

  3. В остывшее пюре добавьте яйцо, муку, тщательно перемешайте.

  4. Сформируйте из теста лепешки, положите начинку, защипите.

  5. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на масле до золотистого цвета.

Как подавать?

Подавайте с соусом на выбор — сметаной, сырным соусом или соусом из грибов.

Почему это стоит попробовать?

Колдуны — это сытное, вкусное и довольно простое блюдо, которое станет отличным выбором для семейного ужина или праздника.

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