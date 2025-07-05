Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: простой, но необычайно вкусный рецепт

Белорусские колдуны с мясной начинкой: рецепт пышных картофельных зраз

Картофельные зразы с мясной начинкой — популярное блюдо белорусской кухни, которое идеально сочетает в себе нежное картофельное пюре и сочное мясо. Легко готовится и не оставляет равнодушным никого.

Ингредиенты для рецепта:

1 кг картофеля

500 г мясного фарша (говядина или смесь)

2 луковицы

3 зубчика чеснока

1 яйцо

3–4 ст. ложки муки

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Как приготовить:

Отварите картофель, сделайте пюре, остудите. Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте мясной фарш, посолите, поперчите. В остывшее пюре добавьте яйцо, муку, тщательно перемешайте. Сформируйте из теста лепешки, положите начинку, защипите. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на масле до золотистого цвета.

Как подавать?

Подавайте с соусом на выбор — сметаной, сырным соусом или соусом из грибов.

Почему это стоит попробовать?

Колдуны — это сытное, вкусное и довольно простое блюдо, которое станет отличным выбором для семейного ужина или праздника.