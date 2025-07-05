Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: простой, но необычайно вкусный рецепт
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Белорусские колдуны с мясной начинкой: рецепт пышных картофельных зраз
Картофельные зразы с мясной начинкой — популярное блюдо белорусской кухни, которое идеально сочетает в себе нежное картофельное пюре и сочное мясо. Легко готовится и не оставляет равнодушным никого.
Ингредиенты для рецепта:
1 кг картофеля
500 г мясного фарша (говядина или смесь)
2 луковицы
3 зубчика чеснока
1 яйцо
3–4 ст. ложки муки
Соль и перец по вкусу
Растительное масло для жарки
Как приготовить:
Отварите картофель, сделайте пюре, остудите.
Обжарьте лук с чесноком до золотистого цвета, добавьте мясной фарш, посолите, поперчите.
В остывшее пюре добавьте яйцо, муку, тщательно перемешайте.
Сформируйте из теста лепешки, положите начинку, защипите.
Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на масле до золотистого цвета.
Как подавать?
Подавайте с соусом на выбор — сметаной, сырным соусом или соусом из грибов.
Почему это стоит попробовать?
Колдуны — это сытное, вкусное и довольно простое блюдо, которое станет отличным выбором для семейного ужина или праздника.
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