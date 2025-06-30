Представьте: вам пролечили каналы, поставили пломбу, и вы думаете, что проблема решена. Но через год зуб трескается пополам, и его приходится удалять. Такое случается, если вовремя не поставить коронку.

Дело в том, что зуб после удаления нерва — как дерево без корней: он больше не получает питания, становится хрупким и постепенно разрушается. Пломба не спасает — она лишь замещает недостающую часть, но не защищает стенки от раскола. Единственный способ сохранить такой зуб — надеть на него «броню» в виде коронки.

Раньше коронки ассоциировались с «железными зубами», но сегодня они неотличимы от натуральной эмали. Как они работают? Почему без них зуб обречён? И как выбрать правильный вариант? Разбираемся со стоматологом-ортопедом и гнатологом клиники «Камил-Дент» в Казани Айратом Камилевичем Абдрахмановым.

—⁠ ⁠Почему после лечения каналов часто рекомендуют ставить коронку? Что происходит с зубом после такого лечения, почему он становится уязвимым?

— Когда кариес зашёл слишком глубоко и добрался до нерва, мы должны этот нерв удалить, а сам канал — тщательно прочистить, продезинфицировать и запломбировать.

После такой процедуры зуб остаётся в полости рта, но по сути становится неживым: мы удаляем не только нерв, но и сосуды, по которым шло питание тканей. Зуб теряет чувствительность, не получает кровоснабжения и со временем становится хрупким — как ветка, высохшая на солнце.

Плюс, если кариес дошёл до нерва, значит, стенки зуба уже сильно повреждены. Большая пломба не решает проблему. Она просто заполняет пустоту, но не работает как зуб. Пломба не может правильно перераспределять жевательную нагрузку. Более того, она сама создаёт расклинивающий эффект — давит на ослабленные стенки, и со временем они просто не выдерживают.

В итоге у такого зуба три пути — и все неприятные:

Пломба «отходит», туда попадает слюна и бактерии — и начинается повторное воспаление. Отваливается стенка зуба — и восстановить его уже трудно. Или, хуже всего, зуб просто ломается — и тогда остаётся только удаление и имплант.

Имплант — это хорошо. Но свой зуб — лучше. И единственный способ его сохранить после лечения каналов — это коронка. Она, как шапка: закрывает зуб, герметизирует. Именно она спасает его от разрушения. Коронка ставится не для красоты. Её задача — закрыть зуб плотно и принять на себя основную нагрузку. Это продлевает срок службы зуба в разы.

— ⁠Многие пациенты боятся, что коронка значит «прощай, свой зуб». Насколько оправданы такие опасения?

— Многие до сих пор боятся, что под коронкой всё сгниёт, развалится, и в итоге останется только корень. Такое действительно случалось — но лет 20 назад, когда широко использовались металлокерамические коронки. Они требовали сильного обтачивания зуба и служили в среднем 3–4 года. Потом теряли герметичность, и под ними начинались проблемы.

Сегодня всё иначе. Мы используем современные материалы, которые позволяют максимально сохранить ткани зуба. Особенно если речь идёт о цельнокерамических конструкциях — они требуют минимального препарирования и химически «приклеиваются» к зубу, создавая прочное и плотное соединение. Это значит, что коронка не мешает, а наоборот — сохраняет естественную форму, функцию и защищает то, что осталось.

Если всё сделано по протоколу — правильно пролечены каналы, зуб подготовлен, коронка точно зафиксирована — зуб может прослужить десятилетия. И это будет именно ваш зуб, просто с новой, надёжной защитой.

В клинике «Камил-Дент» в Казани заботятся о здоровье зубов на каждом этапе — от лечения каналов до установки современных коронок. Здесь работают терапевты, ортопеды, гнатологи и хирурги, которые подбирают решение под вашу ситуацию и восстанавливают не только внешний вид, но и функцию зуба.

— Как происходит керамическая реставрация?

В «Камил-Дент» этот процесс выстроен чётко. Сначала — консультация и составление плана лечения. Затем зуб препарируется с использованием увеличения — под микроскопом или бинокулярами. Снимаются слепки или проводится цифровое сканирование. На это время пациент получает временную коронку, чтобы можно было комфортно жевать и улыбаться.

Постоянная коронка изготавливается в лаборатории — обычно на это уходит 4–7 дней. Потом идёт примерка: мы проверяем цвет, форму, прикус. Если всё устраивает — фиксируем. Если нет — вносим корректировки.

Особенно тщательно подходим к фиксации цельнокерамики. Для этого зуб изолируется с помощью коффердама и используется адгезивный протокол, который обеспечивает плотное и надёжное прилегание.

— Есть ли различия между видами коронок, и как пациенту выбрать лучшее?

— Сегодня мы почти полностью отказались от металлокерамики. Сейчас в «Камил-Дент» используются три основных варианта: временные коронки, диоксид циркония и цельная керамика.

Временные делаются из фрезерованной или 3D-печатной пластмассы. Их ставят, когда лечение ещё не завершено или впереди ортодонтия — например, пациенту нужно носить брекеты. Это просто аккуратная защита на переходный период.

Постоянные коронки — это либо диоксид циркония, либо цельнокерамика. Оба варианта решают главную задачу — защищают зуб и восстанавливают жевательную функцию. Но у них есть отличия.

Диоксид циркония фиксируется с помощью цемента. Это прочный, надёжный материал, но он не стирается, как настоящие зубы, и может со временем воздействовать на соседние. Поэтому мы чаще используем его в жевательной зоне.

Цельнокерамика фиксируется адгезивно, «приклеивается» к зубу химически. Она максимально похожа на натуральную эмаль: и по светопреломляемости, и по износу. Постепенно стирается так же, как свои зубы. Это идеальный вариант для зоны улыбки — красиво, натурально, биосовместимо.

Какой вариант выбрать — зависит от клинической ситуации. Например, если у пациента бруксизм (он скрежещет зубами во сне), цельнокерамика может не подойти. Но если ткани зуба достаточно и нужна эстетика — это фаворит. Наша задача — не просто поставить «что-то красивое», а сделать так, чтобы конструкция работала, не мешала и служила долго.

В клинике «Камил-Дент» подбирают решение под каждого пациента — с учётом анатомии, прикуса и пожеланий. Если вы проходили лечение каналов или планируете восстановление зуба — не откладывайте. Запишитесь на консультацию и узнайте, как сохранить свой зуб правильно.

Кстати, ранее мы писали о том, как не пропустить разрушение челюстного сустава