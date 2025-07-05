КГАУ внедрит в учебные программы аграрные технологии стран БРИКС
mon.tatarstan.ru
Казанский государственный аграрный университет (КГАУ) активно развивает международные связи с государствами БРИКС и исламского мира. Врио ректора Ильшат Нуриев сообщил РИА «Новости», что в условиях современных геополитических реалий университет активно работает над включением экономики и аграрных технологий стран БРИКС в свои учебные программы.
Нуриев отметил, что перед проректорами уже поставлены задачи по реализации этой концепции. Казанский университет уже имеет партнерские отношения с учебными заведениями Казахстана, Узбекистана и Китая, а также подписал соглашения с Оманом и ведет переговоры с Малайзией.
«Мы открыты для диалога и готовы к новым совместным инициативам в аграрном образовании и науке», — подчеркнул Нуриев.
Источник: Дзен РИА
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