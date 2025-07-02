В России меняется отношение к памяти. Всё больше семей задумываются не только о том, где похоронить близкого, но и как рассказать о нём мире. Не сухой датой рождения и смерти, а историей жизни — через форму памятника, материалы, детали.

Спрос на семейно-родовые мемориальные комплексы за последние пять лет вырос на 38%, по данным исследования агентства «Архангел» и Ассоциации ритуальных служб России (АРСР, 2024). Люди всё чаще воспринимают кладбище не только как место прощания, но и как продолжение семейного архива — только высеченного в камне.

В Казани этот тренд особенно заметен. Всё больше заказов — не на одиночные памятники, а на комплексные проекты: с оградой, плитой, фамильным знаком и элементами, которые рассказывают о человеке больше, чем тысячи слов.

Редакция ProKazan встретилась со Станиславом Зарубиным, основателем компании «Ритуал PRO». Он рассказал, почему всё больше людей выбирают мемориальные комплексы, какие истории можно "вложить в гранит", и во сколько на самом деле может обойтись памятник, который сохранит память о семье на поколения вперёд.

«Память, которая останется»: что такое семейный мемориальный комплекс и зачем он нужен

Один памятник на двоих — долгое время это считалось максимумом. Сегодня всё больше семей заказывают семейно-родовые мемориальные комплексы — проекты, рассчитанные сразу на несколько поколений. Это уже не просто плита и ограда, а продуманный архитектурный ансамбль, в котором каждая деталь несёт смысл.

«Мы видим, как люди начинают иначе относиться к памяти. Если раньше просто искали вариант “чтобы не хуже, чем у соседей”, то теперь говорят: “Мы хотим что-то достойное. Чтобы отразить, кем был человек, какую жизнь он прожил”», — объясняет основатель компании «Ритуал PRO» Станислав Зарубин.

Один из последних заказов — мемориальный комплекс для многодетной семьи. На гранитной стене — барельефы родителей, пустое место для будущих поколений, фамильный знак и лавка с цитатой, которую они повторяли в доме. У каждого комплекса — своя история: где-то увековечена профессия, где-то — любимое увлечение, где-то — простой силуэт с телефоном в руке, как знак того, что человек был всегда «на связи».

Такие проекты становятся настоящими хрониками семьи, вырезанными в камне. Они не требуют особого ухода, служат десятилетиями и дают родственникам ощущение прочной опоры — как будто даже после смерти человек не исчез, а остался рядом, на своей земле, среди своих.

«Мы как скульпторы памяти»: как создаются индивидуальные проекты

Ни один мемориальный комплекс не начинается с выбора камня. Всё начинается с разговора. «Наша задача — понять, кем был человек. Что он любил, как жил, за что его уважали в семье. Порой это сложный, эмоциональный процесс, особенно если речь о бойцах, погибших в СВО. Но именно из таких разговоров рождаются по-настоящему живые образы», — объясняет Станислав Зарубин.

Специалисты компании выезжают на участок, делают замеры, встречаются с родственниками, собирают детали. Кто-то приносит фото с рыбалки, кто-то — военный жетон, кто-то просит оставить место для будущего портрета: “Мы хотим быть рядом”. Всё это включается в эскиз, который рисуют дизайнеры. Есть проекты с книжным барельефом — “в память о маме-библиотекаре”, с гравировкой дирижёрской палочки — “в честь деда-музыканта”, с резным крестом из чёрного дерева и полкой под свечи — “для верующего сына”.

«Когда нам принесли фото с телефоном в руках и сказали: “Он всегда был на связи, без него никто не решал вопросы”, — мы сделали памятник с силуэтом, в котором этот жест стал ключевым. Это был не просто элемент — это была его суть», — вспоминает Зарубин.

Работа с родственниками погибших на СВО — отдельная тема. Продавцы-консультанты проходят психологическую подготовку. Здесь нет “быстрых решений” — нужно не просто оформить заказ, а помочь прожить часть горя и зафиксировать в камне силу, мужество и характер. «Это не про коммерцию. Это про то, чтобы сохранить память о человеке, который отдал самое дорогое».

«Память не должна быть роскошью»: сколько стоит мемориальный комплекс и что входит в цену

Цена — один из самых деликатных вопросов в этой сфере. Но, по словам Станислава Зарубина, важно понимать: речь идёт не о “роскоши для покойного”, а об осознанном решении семьи сохранить память.

«Готовый комплекс “под ключ” может стоить от 150 до 400 тысяч рублей — в зависимости от размера участка, материалов и индивидуальности проекта. Есть и более масштабные варианты — например, фамильные ансамбли на несколько поколений, — рассказывает основатель “Ритуал PRO”. — Но также у нас есть доступные решения — с понятной ценой, возможностью рассрочки и бесплатным хранением».

В компании предлагают:

рассрочку от 3 до 6 месяцев;

бесплатное хранение в течение года;

установку в любое удобное время — даже через сезон или на следующий год;

акции (например, скидки до 15% на металлические элементы и декор).

Что входит в стоимость:

замеры и выезд на участок;

индивидуальный дизайн и визуализация;

материалы (чаще всего карельский гранит — прочный, выдерживающий десятилетия под открытым небом);

работа мастеров, гравировка, резьба;

монтаж на месте, сопровождение (в том числе по видеосвязи — если установка производится в другом регионе).

«Самое главное, чтобы памятник не был случайным. Он должен быть честным. Таким, чтобы человек, увидев его спустя 20 лет, не просто вспомнил дату, а понял: “Вот кем он был”. Вот это и есть настоящая цена памяти», — подводит итог Зарубин.

Память о человеке — это не просто строчка с датой на камне. Это история, которую хочется сохранить: кем он был, во что верил, кого любил, что оставил после себя. Всё чаще семьи стремятся увековечить не факт смерти, а саму суть жизни — в форме, которая выдержит время и будет понятна даже тем, кто родится через десятилетия.

Выбор в пользу семейного мемориального комплекса — это не про роскошь и не про внешний эффект. Это про ответственность перед своей фамилией, про уважение к корням и про стремление оставить после себя не пустоту, а знак. Такой, который скажет о человеке больше, чем слова.