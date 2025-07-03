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В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон

В Татарстане зарегистрировано более 13 тыс. тер...

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В Татарстане продолжается работа по актуализации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По информации Министерства земельных и имущественных отношений РТ, в мае и июне в реестр были добавлены данные о границах более 300 территориальных зон, в результате чего общее число зарегистрированных зон достигло 13 037.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов отметил, что обновленная информация охватывает районы Азнакаево, Бавлы, Буинск, Высокая Гора, Дрожжаное, Елабуга, Кайбычи, Кукмор, Муслюмова, Новошешминск, Пестречное, Рыбная Слобода, Тукаев, Черемшан и Чистополь, а также города Казань и Набережные Челны.

По словам Киямова, в основном обновленные данные касаются сельскохозяйственных зон, территорий для индивидуальной жилой застройки, социальных и промышленных объектов, зон для кладбищ, садоводческих объединений, рекреационных, жилых и общественно-деловых территорий.

Кроме того, продолжается внесение данных о границах населенных пунктов. В последние два месяца в реестр были добавлены границы деревни Ирек-Тан и села Верхний Байлар Тукаевского района, села Тихоновка Альметьевского района, деревни Русский Урмат и села Татарская Айша Высокогорского района. Общее количество зарегистрированных границ населенных пунктов составляет 2 842, что составляет 91,2% от запланированных 3 116.

Источник: Татар-информ

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