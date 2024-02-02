Голикова озвучила новый размер пенсии: ждите уже в феврале

Начиная с 1 февраля текущего года, россиянам предстоит столкнуться с изменениями в размарах страховой пенсии по достижении установленного законодательством возраста, как сообщает ngnovoros.

По информации зампред правительства РФ по социальной политике Татьяны Голиковой, средний размер пенсии для неработающих граждан составит 18,5 тысячи рублей. Подчеркнуто, что увеличение пенсий будет придерживаться бюджетных ограничений. Эти изменения затронут граждан, не занятых на работе, но соответствующих определенным условиям.

Чтобы начать получать страховую пенсию по старости, необходимо соблюдение двух основных условий:

Стаж:

Чтобы начать получать страховые выплаты по возрасту 2024 году гражданин России должен иметь стаж работы не менее 14 лет.

Возраст:

Для мужчин и женщин пенсионным возрастом считается достижение 60/65 лет. Следует отметить, что этот возраст начнет применяться только с 2028 года.