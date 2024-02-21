Глобальные потопы: синоптики сказали, к чему готовиться в конце февраля

Граждан Российской Федерации предупреждают, что последняя декада февраля 2024 года шокирует своими климатическими условиями.

Согласно прогнозу синоптиков, погода во второй половине февраля принесет значительное потепление в некоторые регионы страны.

Во Владимирской области к концу текущей недели столбики термометров резко поднимутся до плюсовой температуры в 1 градус, на выходных станет еще теплее, так как температура воздуха будет составлять от плюс 2 до плюс 5 градусов. Вместе с тем метеорологи прогнозируют начало сильного снегопада 23 февраля.

В столице России Москве также прогнозируется наступление преждевременного тепла: к выходным столбики термометров в городе будут колебаться от плюс 1 до плюс 3 градусов. С четверга в Московской области также ожидается начало осадков в виде мокрых снегов и ледяных дождей.

В Санкт-Петербурге, согласно прогнозу метеорологической службы Gismeteo, с 22 февраля столбики термометров начнут показывать плюсовую температуру, которая к началу следующей недели достигнет отметки в 5 градусов выше нуля. Сопровождаться начало тепла будет обильными осадками в виде смешанного с дождем снега.