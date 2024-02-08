Главный синоптик России сообщил о сокращении зимы на 10 дней и это только начало

Научный руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд заявил, что зима с каждым годом становиться и будет продолжать становиться все короче, сообщает progorod33.

Однако такая тенденция к сокращению холодного сезона год от года не означает, что в ближайшее время можно ожидать ранней весны. Погода в это время года остается переменчивой. Эти быстрые изменения связаны с нестабильностью погодной системы на фоне глобального потепления.

Важно понимать, что изменение климата нарушит баланс погодной системы. Это означает, что погода в будущем будет становиться все более непредсказуемой. Таяние снега и сильные морозы все чаще случаются зимой, лето приносит экстремальные температуры, волны жары и холодную влажную осень, а проливные дожди вызывают наводнения и поднимают уровень воды в реках до опасных отметок. При этом средняя температура постепенно повышается, объяснил Вильфанд.

Ученый подчеркивает, что хотя невозможно точно предсказать раннюю весну в этом году, но зима становится короче с каждым десятилетием, начиная позднее и заканчиваясь раньше.