Гарь на сковороде станет мягкой и смоется сама: метод «два стакана» для всех хозяек

Каждая хозяйка сталкивается с проблемой неприятного черного нагара на сковородках. Но есть замечательный метод, который называется «два стакана». С его помощью нагар исчезнет, а сковорода засияет безупречной чистотой.

Порядок действий при использовании метода «два стакана»:

Подготовьте ингредиенты:

1 чашка картофельного крахмала;

1 стакан хозяйственного мыла.

Приготовьте раствор:

Положите 1 чашку картофельного крахмала и 1 чашку хозяйственного мыла в миску или емкость, достаточно объёмную, чтобы вместить сковороду.

Погрузите сковороду в воду:

Наполните кастрюлю 5 литрами воды. Поместите кастрюлю в раствор так, чтобы черная сажа была полностью погружена.

Доведите до кипения:

Поставьте тару на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и кипятите в течение часа.

Промойте:

После нагревания сажа размягчается и её можно с легкостью удалить губкой или металлической щеткой.

Ополосните:

Тщательно промойте сковороду под проточной водой.

Этот метод особенно эффективен для сковородок из стали или чугуна, но следует применять его с осторожностью для тефлоновых или антипригарных сковородок. Время «варки» может изменяться в зависимости от степени загрязнения.

После завершения процесса вы будете поражены, как ваша старая сковорода может преобразиться в новую! Этот метод не только улучшает ее внешний вид, но и повышает ее эффективность при готовке пищи.