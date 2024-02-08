Гарь на сковороде станет мягкой и смоется сама: метод «два стакана» для всех хозяек
dzen.ru
Каждая хозяйка сталкивается с проблемой неприятного черного нагара на сковородках. Но есть замечательный метод, который называется «два стакана». С его помощью нагар исчезнет, а сковорода засияет безупречной чистотой.
Порядок действий при использовании метода «два стакана»:
Подготовьте ингредиенты:
1 чашка картофельного крахмала;
1 стакан хозяйственного мыла.
Приготовьте раствор:
Положите 1 чашку картофельного крахмала и 1 чашку хозяйственного мыла в миску или емкость, достаточно объёмную, чтобы вместить сковороду.
Погрузите сковороду в воду:
Наполните кастрюлю 5 литрами воды. Поместите кастрюлю в раствор так, чтобы черная сажа была полностью погружена.
Доведите до кипения:
Поставьте тару на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и кипятите в течение часа.
Промойте:
После нагревания сажа размягчается и её можно с легкостью удалить губкой или металлической щеткой.
Ополосните:
Тщательно промойте сковороду под проточной водой.
Этот метод особенно эффективен для сковородок из стали или чугуна, но следует применять его с осторожностью для тефлоновых или антипригарных сковородок. Время «варки» может изменяться в зависимости от степени загрязнения.
После завершения процесса вы будете поражены, как ваша старая сковорода может преобразиться в новую! Этот метод не только улучшает ее внешний вид, но и повышает ее эффективность при готовке пищи.