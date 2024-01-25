Февраль нам всем подгадит: синоптики резко изменили прогноз на начало последнего месяца зимы

Граждан Российской Федерации предупреждают, что конец зимы 2024 будет не менее шокирующим чем текущий январь, так как в февраль станет самым неприятным месяцем из-за ужасных погодных условий, передает PRIMPRESS.

Согласно прогнозу метеорологической службы Gismeteo, февраль 2024 года принесет россиянам массу совсем не радующих подарков в виде снегопадов, ледяных дождей, оттепелей, а затем морозов.

Жителям Центральной России стоит приготовиться к безумным климатическим капризам, так как в первой половине месяца на названные территории обрушиться огромное количество осадков сначала в виде снега, а затем в виде ледяных дождей, причиной которым станет повышение температуры воздуха выше нуля градусов. Вторая половина февраля же одарит центр страны еще одной гадостью: столбики термометров резко рухнут вниз до минус 9 градусов, что создаст на улицах крайне неудобные условия, выраженные во льду, которые покроет дороги и тротуары.

А вот Северную столицу РФ ожидают еще более дикие погодные условия, заявляют синоптики. Уже вначале февраля жителей Санкт-Петербурга обрадует внезапна оттепель с температурой до плюс 4 градусов, однако в середине месяца на город обрушатся мощные дожди, а затем все это превратиться в лед, так как температура воздуха во второй половине февраля опуститься до 9 градусов ниже нуля.

Вместе с тем сильные перепады температур специалисты прогнозируют и на Дальнем Востоке. Например, в столице Приморского края, Владивостоке, весь месяц плюс будет меняться минусом и наоборот. Все это будет сопровождаться осадками, которые будут идти либо в виде дождя, либо в виде снега в зависимости от температуры воздуха.

На территориях Сибири и Урала раннего прихода весны синоптики не предвидят, и весь февраль погода будет стабильной. Однако в самом конце месяца уходящая зима напомнит о себе колоссальными снегопадами.