Технологии

Отечественные базовые станции обеспечили запуск 5G в России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Российские операторы запустили 5G на отечествен...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские операторы показали работу сетей пятого поколения на отечественном оборудовании. Возможности базовых станций «Иртея» и Yadro продемонстрировали в рабочем режиме на Международном фестивале молодежи — 2026, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, сообщает Telecom Times.

МТС и российский разработчик телекоммуникационного оборудования «Иртея» представили отечественную базовую станцию пятого поколения, подключенную к действующему ядру сети четвертого поколения. Оборудование работает вместе с базовыми станциями других производителей в коммерческой сети МТС по неавтономной архитектуре.

Станция «Иртея» размещена на стенде МТС и работает в диапазоне 4,9 ГГц. Абоненты со смартфонами, поддерживающими этот диапазон, могут проверить мобильный интернет на скорости до 780 Мбит/с.

На площадке фестиваля МТС также запустила сеть пятого поколения на частотах сети четвертого поколения. Неавтономная архитектура считается переходным вариантом: радиооборудование нового стандарта подключается к уже существующей опорной сети четвертого поколения и ее ядру. Такой подход позволяет быстрее разворачивать покрытие на базе действующей инфраструктуры.

«МегаФон» и Yadro также обеспечили работу сети пятого поколения на российском оборудовании во время фестиваля в Екатеринбурге. Основой стали базовые станции на платформе, подготовленной к новому стандарту связи. Сеть работает в диапазоне n79.

На стенде ИКС Холдинга посетителям показывают пользовательские сценарии применения технологии и дают возможность оценить ее возможности на практике.

Вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов отметил, что в ближайшее время операторам предстоит вводить отечественные базовые станции в диапазоне 4,9 ГГц. По его словам, неавтономная архитектура является самым быстрым способом обеспечить покрытие сети пятого поколения. Он также назвал важным достижением интеграцию станции «Иртея» с оборудованием других производителей в действующей сети оператора.

Генеральный директор «Иртея» Дмитрий Лаконцев сообщил, что пока речь идет об одной станции. В дальнейшем компания планирует постепенно увеличивать поставки, переходя к десяткам, а затем к сотням станций в начале 2027 года.

Технический директор «МегаФона» Алексей Титов заявил, что демонстрация новой технологии подтверждает появление отечественных решений и в сетях пятого поколения. По его словам, сеть на площадке фестиваля поможет иностранным гостям поддерживать связь, организаторам и волонтерам — решать вопросы навигации и координации, а участникам — быстро делиться событиями мероприятия.

Директор по развитию бизнеса Yadro Денис Каржавин отметил, что запуск сети пятого поколения в России переводит развитие мобильных сетей на новый технологический этап. Он подчеркнул, что оборудование компании изначально создавалось с учетом дальнейшего развития стандартов связи, а сейчас российская базовая станция работает с обычными пользовательскими смартфонами в открытой среде.

Сети пятого поколения были запущены в России 11 сентября. На первом этапе они заработали в 16 городах, а доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее пояснял, что на первом этапе используется действующая инфраструктура. Это позволяет увеличить скорость передачи данных на 20–25 процентов. Затем планируется переход на новые частоты, уже предоставленные операторам связи, а также постепенное увеличение доли российского оборудования.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обращал внимание, что сети пятого поколения в России запускаются в неавтономном режиме. По его словам, скорости будут выше, однако дополнительные возможности нового стандарта пока останутся недоступны. Речь идет, в частности, об умных городах, беспилотном транспорте и гарантированных соединениях для критически важной инфраструктуры.

Эксперты также отмечали, что протестировать новый стандарт связи в первые дни после запуска смогут не все пользователи. Для этого смартфон должен поддерживать нужный частотный диапазон, производитель устройства должен разрешить использование сети пятого поколения, а операторам необходимо согласовать сетевые профили с производителями телефонов.

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