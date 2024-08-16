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Эвакуировано 120 тысяч: что на данный момент происходит в Курской области

Уже с 6 августа, последние девять дней, Курская...

sev.tv

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Уже с 6 августа, последние девять дней, Курская область остается в центре конфликта между ВСР и ВСУ. Помимо того, режим КТО сохраняется и в Брянской и Белгородской областях. В Курской области, как сообщает vedomosti.ru, под контролем противника находится 28 населенных пунктов.

Ход Военных Действий
По информации представителей Минобороны, российские войска активно отражают попытки прорыва украинских сил. В последние сутки, как сообщается, удалось остановить атаки мобильных групп ВСУ, которые совершались на бронетехнике в районах населенных пунктов. Апти Алаудинов - глава спецназа "Ахмат" - отметил, что со стороны украинских войск наблюдаются значительные потери и о том, что большая часть территории уже перекрыта для дальнейших вторжений.

Ситуация Среди Мирного Населения
Ситуация для мирного населения остается напряженной. Как сообщил Артем Шаров из МЧС, в пунктах временного размещения в настоящее время находятся около 8000 человек, в том числе более 2200 детей. В Курской области функционирует 77 таких пунктов, где размещено около 5500 человек. Для поддержки эвакуированных граждан работают психологи, а также оказывается необходимая помощь в виде продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

Помощь и Поддержка Регионам
Различные российские регионы активно участвуют в оказании помощи пострадавшим областям. Например, на данный момент в Орловской области приняли 1433 эвакуированных из Курской области. Также ведется работа по размещению переселенцев в санаториях и арендуемых квартирах. Губернатор Алексей Смирнов выразил благодарность за поддержку и подчеркнул важность сохранения спокойствия и единства среди жителей.

Мораторий на Кредитные Обязательства
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о моратории на выплату ипотеки и кредитов в пострадавших районах. Эта мера направлена на снижение финансовой нагрузки на жителей Курской и Белгородской областей в текущих условиях. Банки уже начали реализацию этой политики, что должно облегчить положение многих семей.

Заключение
Текущая ситуация на границе требует максимальной сосредоточенности и взаимоподдержки. Власти и общество делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность и поддержку тем, кто оказался в эпицентре конфликта. Важно продолжать следить за развитием событий и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

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