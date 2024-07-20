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Эти продукты можно есть днем без риска для фигуры: эксперты опубликовали полный список

Эти продукты можно есть днем без риска для фигуры: эксперты опубликовали полный списокааа

C) - Russ rbth.com

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Здоровое питание не ограничивается лишь выбором качественных продуктов; важную роль играет и время их употребления. Рассмотрим, как правильно распределить употребление некоторых популярных продуктов в течение дня для максимальной пользы и избежания негативных последствий.


Темный шоколад

Утро – идеальное время для нескольких кусочков горького шоколада, поскольку они насыщают организм антиоксидантами, способствующими здоровью сердца и замедлению старения. Однако важно не превышать дозу в 25 граммов в день, так как излишки перерабатываются в жир.


Макароны

Изделия из твердых сортов пшеницы, особенно утром, обогащают организм клетчаткой и способствуют очищению от токсинов. Низкий гликемический индекс помогает контролировать уровень сахара в крови, минимизируя риск диабета.


Апельсины
Эти плоды стоит употреблять после обеда, чтобы активизировать работу желудочно-кишечного тракта и ускорить обмен веществ. Утреннее употребление натощак может привести к раздражению желудка и аллергии.


Сыр
Раннее утро – лучшее время для умеренного употребления сыра, чтобы избежать вздутия и набора веса. Вечером сыр тяжел для переваривания и может спровоцировать расстройства.


Помидоры
Утреннее время благоприятствует активизации пищеварения благодаря содержащимся в помидорах органическим кислотам. Вечером же они могут вызывать отечность из-за высокого содержания щавелевой кислоты.


Картофель
Утром картофель полезен за счет способности снижать уровень «плохого» холестерина, а во второй половине дня его калорийность может способствовать набору веса.


Бананы
Идеальное время для употребления бананов – полдень, когда они помогают успокоить изжогу и поддерживают пищеварение. Вечером бананы могут ухудшить работу пищеварительной системы.


Орехи
Поздний завтрак – оптимальное время для горсти нежареных орехов, которые обогатят организм омега-3 жирными кислотами и другими полезными веществами. Вечером высокая калорийность орехов может привести к набору веса.


Гречка
На обед гречка будет идеальным выбором, так как содержащиеся в ней сложные углеводы активизируют потерю веса. Вечером же замедление пищеварительных процессов не позволит полностью переварить её, что может привести к дискомфорту.


Разумное распределение употребления этих продуктов в течение дня не только способствует поддержанию здоровья, но и помогает избежать потенциальных проблем, связанных с пищеварением и метаболизмом.

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