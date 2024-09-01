Джокович проиграл в третьем круге US Open и впервые с 2017 года завершит год без титула на турнире Большого шлема

В неожиданном повороте событий на Открытом чемпионате США по теннису, сербский мастер Новак Джокович потерпел поражение от молодого австралийского таланта Алексея Попырина. Матч, который длился более трех часов, завершился со счетом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. Победу одержал Попырин. Теперь он продолжит борьбу в следующем раунде против американца Фрэнсиса Тиафо.

Это поражение стало значимым моментом в карьере Джоковича, так как в 2023 году он не смог выиграть ни одного турнира Большого шлема, что не случалось с 2017 года. Серб, выигравший US Open последний раз в прошлом году, теперь рискует существенно понизить свои позиции в мировом рейтинге ATP, опустившись минимум на четвертое место по завершении турнира.

Победа Попырина подчеркивает его растущий потенциал и умение справляться с давлением на крупнейших аренах мирового тенниса, а также указывает на возможные изменения в иерархии сил в мировом теннисе. Этот матч, безусловно, войдет в историю как один из знаковых моментов US Open 2024 года.