Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Джокович проиграл в третьем круге US Open и впервые с 2017 года завершит год без титула на турнире Большого шлема

В неожиданном повороте событий на Открытом чемп...

kansasglobal.org

Подписаться в Telegram

В неожиданном повороте событий на Открытом чемпионате США по теннису, сербский мастер Новак Джокович потерпел поражение от молодого австралийского таланта Алексея Попырина. Матч, который длился более трех часов, завершился со счетом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. Победу одержал Попырин. Теперь он продолжит борьбу в следующем раунде против американца Фрэнсиса Тиафо.

Это поражение стало значимым моментом в карьере Джоковича, так как в 2023 году он не смог выиграть ни одного турнира Большого шлема, что не случалось с 2017 года. Серб, выигравший US Open последний раз в прошлом году, теперь рискует существенно понизить свои позиции в мировом рейтинге ATP, опустившись минимум на четвертое место по завершении турнира.

Победа Попырина подчеркивает его растущий потенциал и умение справляться с давлением на крупнейших аренах мирового тенниса, а также указывает на возможные изменения в иерархии сил в мировом теннисе. Этот матч, безусловно, войдет в историю как один из знаковых моментов US Open 2024 года.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

как избавиться от черной плесени в ванной на швах 100 процентов

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв м в Ростове-на-Дону

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
6 дней назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия