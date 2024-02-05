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Домашние вампиры: названы шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

Домашние вампиры: названы шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

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Ученые выяснили, что обычные бытовые предметы, которыми каждый из нас привык пользоваться каждый день, например, увлажнители или посуда, могут незаметно наносить вред здоровью человека.

  • Посуда с антипригарной защитой:

Удобство использования антипригарной посуды имеет свою цену в виде потенциальных рисков для здоровья. Покрытие из политетрафторэтилена (ПТФЭ) может выделять токсичные газы при нагревании, что связано с повышенным риском развития раковых опухолей и проблемами для органов, как указывают исследования.

  • Шарики из нафталина (от плесени, тараканов):

Содержащийся в данном бытовом средстве нафталин может вызывать разрушение эритроцитов и, как доказано у животных, связываться с риском развития рака. Вдыхание паров нафталина может вызывать различные негативные симптомы и даже затрудненное дыхание.

  • Антибактериальные мыла:

Данный привычный для всех бытовой элемент, который стал незаменимым средством защиты во время пандемии, может быть связаны с риском развития устойчивости к антибиотикам у бактерий и повреждением кожи и слизистых оболочек.

  • Освежители воздуха:

Согласно исследованиям, в освежителях воздуха содержаться вредные токсины, которые накапливаются в организме человека и в следствие могут повредить легкие, почки и центральную нервную систему. Вместе с тем не исключается связи с развитием рака и проблемами в репродуктивной системе.

  • Очиститель воздуха:

Ингредиенты, которые содержатся в данном продукте для туалета, помимо эффективности в удалении запахов, также могут вызвать ожоги глаз и кожи, вместе с тем кислотные элементы составов очистителей для воздуха указывают на связь с повреждением легких и дыхательных путей.

  • Устройства для увлажнения воздуха:

Исследования подчеркивают, что увлажнители, особенно в комнатах младенцев, могут привести к накоплению минералов и повреждению легких, сообщает progorod43.

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