Домашние вампиры: названы шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

Ученые выяснили, что обычные бытовые предметы, которыми каждый из нас привык пользоваться каждый день, например, увлажнители или посуда, могут незаметно наносить вред здоровью человека.

Посуда с антипригарной защитой:

Удобство использования антипригарной посуды имеет свою цену в виде потенциальных рисков для здоровья. Покрытие из политетрафторэтилена (ПТФЭ) может выделять токсичные газы при нагревании, что связано с повышенным риском развития раковых опухолей и проблемами для органов, как указывают исследования.

Шарики из нафталина (от плесени, тараканов):

Содержащийся в данном бытовом средстве нафталин может вызывать разрушение эритроцитов и, как доказано у животных, связываться с риском развития рака. Вдыхание паров нафталина может вызывать различные негативные симптомы и даже затрудненное дыхание.

Антибактериальные мыла:

Данный привычный для всех бытовой элемент, который стал незаменимым средством защиты во время пандемии, может быть связаны с риском развития устойчивости к антибиотикам у бактерий и повреждением кожи и слизистых оболочек.

Освежители воздуха:

Согласно исследованиям, в освежителях воздуха содержаться вредные токсины, которые накапливаются в организме человека и в следствие могут повредить легкие, почки и центральную нервную систему. Вместе с тем не исключается связи с развитием рака и проблемами в репродуктивной системе.

Очиститель воздуха:

Ингредиенты, которые содержатся в данном продукте для туалета, помимо эффективности в удалении запахов, также могут вызвать ожоги глаз и кожи, вместе с тем кислотные элементы составов очистителей для воздуха указывают на связь с повреждением легких и дыхательных путей.

Устройства для увлажнения воздуха:

Исследования подчеркивают, что увлажнители, особенно в комнатах младенцев, могут привести к накоплению минералов и повреждению легких, сообщает progorod43.