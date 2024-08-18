Дачникам рекомендуют срубить малину под корень и сжечь её

Среди садоводов всё чаще можно встретить энтузиастов, которые любят выращивать именно ремонтантную малину. Это те сорта, что готовы плодоносить не только летом, но и после - до поздней осени, обеспечивая ягоды значительно большего размера, чем традиционные сорта. Что делает ремонтантную малину такой привлекательной, и как ухаживать за ней, чтобы урожай был обильным?

Особенности ремонтантной малины

Цикл развития: Ремонтантная малина уникальна тем, что её плоды формируются на побегах текущего года. В отличие от обычной малины, которая плодоносит на прошлогодних ветвях, ремонтантные сорта дают ягоды на новых побегах каждый сезон. Обрезка: После урожая осенью рекомендуется полностью обрезать все побеги, так как они уже не будут плодоносить в следующем году. Эта мера также способствует здоровью растения, предотвращая распространение болезней и заражение вредителями. Обрезанные ветви лучше уничтожать, сжигая их. Второй рост: На следующий год кусты малины быстро восстанавливаются, и уже к концу лета начинают радовать садоводов новым урожаем крупных ягод.

Преимущества и практические советы

Устойчивость к вредителям : Ремонтантная малина менее подвержена атакам насекомых, поскольку её плодоношение приходится на период, когда многие вредители уже не активны.

Регулирование густоты кустов: Важно контролировать рост новых побегов, удаляя лишние. Это не только способствует лучшему развитию плодоносящих веток, но и обеспечивает адекватное питание и освещение для каждой из них.

Заключение

Ремонтантная малина предлагает садоводам возможность удлинить сезон урожая и наслаждаться более крупными и вкусными ягодами. Правильный уход, включающий обрезку, контроль за плотностью кустов и защиту от болезней и вредителей, позволяет максимально использовать потенциал этого уникального сорта. Следуя этим простым правилам, можно значительно улучшить качество и количество урожая в вашем саду.