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Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила использовать особый ингредиент: теперь готовлю только так

Кто из нас не любит сочные, мягкие котлеты, кот...

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Кто из нас не любит сочные, мягкие котлеты, которые буквально тают во рту? Но добиться такого результата бывает непросто: иногда они получаются суховатыми или слишком плотными. Научиться готовить идеальные котлеты мне помогла моя бабушка.

Её секретный ингредиент сделал это блюдо настоящим шедевром! Теперь я готовлю котлеты только по этому рецепту, и вся семья в восторге.

В чём секрет?

Главный секрет бабушкиных котлет — это тертый сырой картофель. Да-да, именно он делает котлеты невероятно сочными, мягкими и придаёт им особую текстуру. Картофель выделяет крахмал, который связывает ингредиенты, создавая нежную структуру.

Ингредиенты

На 4 порции вам понадобятся:

  • Фарш (свиной, говяжий или смешанный) — 500 г
  • Картофель (сырой) — 1 средний клубень
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 2 ст. л.
  • Чеснок (по желанию) — 1 зубчик
  • Соль, перец, специи — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить: пошаговый рецепт

  • Подготовка ингредиентов

Картофель натрите на мелкой тёрке. Чтобы он не потемнел, сразу добавьте его в фарш.
Лук мелко нарежьте или измельчите в блендере. Это дополнительно сделает котлеты сочнее.
Если любите чеснок, пропустите его через пресс и добавьте к фаршу.

  • Смешивание фарша

В глубокой миске соедините фарш, тёртый картофель, лук, яйцо и сухари. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

  • Формирование котлет

Сформируйте из фарша котлеты среднего размера. Чтобы масса не прилипала к рукам, периодически смачивайте их водой.

  • Жарка или запекание

На сковороде: разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и тушите на слабом огне ещё 10 минут.
В духовке: выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при температуре 180C около 25–30 минут.

Почему картофель — идеальный ингредиент?

Сохраняет сочность. Картофельный крахмал удерживает влагу внутри котлет, не позволяя им пересыхать.
Улучшает текстуру. Котлеты становятся нежными и мягкими, что особенно важно для детей или пожилых людей.
Делает блюдо бюджетным. Картофель добавляет объём, позволяя приготовить больше порций из того же количества фарша.

Советы от бабушки

  • Если хотите ещё больше сочности, добавьте в фарш 1–2 ложки холодной воды или молока.
  • Для аромата попробуйте добавить свежую зелень: укроп, петрушку или кинзу.
  • Панируйте котлеты в муке или сухарях перед жаркой, чтобы сохранить форму и получить хрустящую корочку.

Секретный ингредиент из бабушкиного рецепта — это простой, но невероятно эффективный способ приготовить мягкие, сочные и вкусные котлеты. Попробуйте приготовить их уже сегодня, и вы поймёте, почему они стали любимым блюдом в нашей семье. Ваши близкие точно оценят такой подход, а котлеты станут настоящим хитом на вашем столе!

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