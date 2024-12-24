Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила использовать особый ингредиент: теперь готовлю только так

Кто из нас не любит сочные, мягкие котлеты, которые буквально тают во рту? Но добиться такого результата бывает непросто: иногда они получаются суховатыми или слишком плотными. Научиться готовить идеальные котлеты мне помогла моя бабушка.

Её секретный ингредиент сделал это блюдо настоящим шедевром! Теперь я готовлю котлеты только по этому рецепту, и вся семья в восторге.

В чём секрет?

Главный секрет бабушкиных котлет — это тертый сырой картофель. Да-да, именно он делает котлеты невероятно сочными, мягкими и придаёт им особую текстуру. Картофель выделяет крахмал, который связывает ингредиенты, создавая нежную структуру.

Ингредиенты

На 4 порции вам понадобятся:

Фарш (свиной, говяжий или смешанный) — 500 г

Картофель (сырой) — 1 средний клубень

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари — 2 ст. л.

Чеснок (по желанию) — 1 зубчик

Соль, перец, специи — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как приготовить: пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов

Картофель натрите на мелкой тёрке. Чтобы он не потемнел, сразу добавьте его в фарш.

Лук мелко нарежьте или измельчите в блендере. Это дополнительно сделает котлеты сочнее.

Если любите чеснок, пропустите его через пресс и добавьте к фаршу.

Смешивание фарша

В глубокой миске соедините фарш, тёртый картофель, лук, яйцо и сухари. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Формирование котлет

Сформируйте из фарша котлеты среднего размера. Чтобы масса не прилипала к рукам, периодически смачивайте их водой.

Жарка или запекание

На сковороде: разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и тушите на слабом огне ещё 10 минут.

В духовке: выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при температуре 180C около 25–30 минут.

Почему картофель — идеальный ингредиент?

Сохраняет сочность. Картофельный крахмал удерживает влагу внутри котлет, не позволяя им пересыхать.

Улучшает текстуру. Котлеты становятся нежными и мягкими, что особенно важно для детей или пожилых людей.

Делает блюдо бюджетным. Картофель добавляет объём, позволяя приготовить больше порций из того же количества фарша.

Советы от бабушки

Если хотите ещё больше сочности, добавьте в фарш 1–2 ложки холодной воды или молока.

Для аромата попробуйте добавить свежую зелень: укроп, петрушку или кинзу.

Панируйте котлеты в муке или сухарях перед жаркой, чтобы сохранить форму и получить хрустящую корочку.

Секретный ингредиент из бабушкиного рецепта — это простой, но невероятно эффективный способ приготовить мягкие, сочные и вкусные котлеты. Попробуйте приготовить их уже сегодня, и вы поймёте, почему они стали любимым блюдом в нашей семье. Ваши близкие точно оценят такой подход, а котлеты станут настоящим хитом на вашем столе!

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