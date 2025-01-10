Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, моя бабушка научила добавлять в фарш один особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так

Узнайте семейный секрет, который делает котлеты...

coffmachines.ru

Подписаться в Telegram

Каждая семья имеет свой уникальный кулинарный секрет, который передается из поколения в поколение. Сегодня я хочу поделиться с вами необычным, но изумительно простым секретом приготовления котлет, который научила меня моя бабушка.

Этот ингредиент не только добавляет нежности и вкуса котлетам, но и делает их текстуру неповторимо мягкой, так что котлеты буквально тают во рту.

Тайный ингредиент – содовая вода

Да, вы не ослышались! Обычная содовая вода — это тот самый секретный ингредиент, который делает котлеты особенно сочными и нежными.

Содовая вода вводится в фарш перед формированием котлет, и вот как это работает

Как содовая вода влияет на фарш:

  • Влажность: Содовая вода добавляет дополнительную влажность фаршу, благодаря чему котлеты остаются сочными даже после жарки.
  • Легкость: Углекислый газ в содовой воде помогает сделать структуру котлет более воздушной и мягкой.
  • Нежность: Содовая вода слегка размягчает белки мяса, делая котлеты менее плотными и более тающими во рту.

Простой рецепт котлет с содовой водой

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша (любое сочетание говядины, свинины или курицы)
  • 1 яйцо
  • 50 мл содовой воды
  • 1 луковица, мелко нарезанная или тертая
  • Соль, перец по вкусу
  • Панировочные сухари или мука для обвалки

Инструкция:

  • В глубокой миске смешайте фарш, яйцо, соль, и перец.
  • Добавьте мелко нарезанный лук и тщательно перемешайте.
  • Влейте содовую воду и еще раз хорошо перемешайте фарш, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  • Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях или муке.
  • Обжарьте на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Этот простой секрет может кардинально изменить ваш подход к приготовлению котлет и многих других блюд из мясного фарша. Содовая вода — доступный и эффективный способ сделать повседневные блюда более изысканными и вкусными.

Попробуйте этот метод и убедитесь сами, насколько великолепным может быть результат!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

Новости России

4 часа назад

Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

обработка от клопов в квартире барьер

Новости Татарстана

день назад

В полицию явился водитель BMW сбежавший с места ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов

уроки танцев живота в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Воздушное судно из Шарм-эль-Шейха не долетело до Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

После избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура контролирует расследование дела после смертельного ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Бывший вице-мэра Набережных Челнов задержали после 4 лет розыска
Новости Казани
7 часов назад

Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

Оплату следует осуществить в течение 5 дней

Новости Татарстана

3 часа назад

Соседи спасли 75-летнюю пенсионерку от агрессивных собак в Зеленодольском районе

Новости России

5 часов назад

Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — СберКарту Ветерана

Новости Казани

3 часа назад

Появилось видео смерти студентки из Казани, которая разбилась на тюбинге

Новости Казани

3 часа назад

Метапневмовирус повлиял на работу казанского аэропорта
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
10 часов назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 8 января протестировали пассажирский самолет Ту-214

Новости Татарстана

6 часов назад

Тренер футбольного кружка из Челнов натравил детей на мальчика из-за усталости

Новости Татарстана

6 часов назад

Водитель BMW, сбежавший с места ДТП в Татарстане, расплакался в суде 10 января
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты