Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, моя бабушка научила добавлять в фарш один особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так

Каждая семья имеет свой уникальный кулинарный секрет, который передается из поколения в поколение. Сегодня я хочу поделиться с вами необычным, но изумительно простым секретом приготовления котлет, который научила меня моя бабушка.

Этот ингредиент не только добавляет нежности и вкуса котлетам, но и делает их текстуру неповторимо мягкой, так что котлеты буквально тают во рту.

Тайный ингредиент – содовая вода

Да, вы не ослышались! Обычная содовая вода — это тот самый секретный ингредиент, который делает котлеты особенно сочными и нежными.

Содовая вода вводится в фарш перед формированием котлет, и вот как это работает

Как содовая вода влияет на фарш:

Влажность: Содовая вода добавляет дополнительную влажность фаршу, благодаря чему котлеты остаются сочными даже после жарки.

Легкость: Углекислый газ в содовой воде помогает сделать структуру котлет более воздушной и мягкой.

Нежность: Содовая вода слегка размягчает белки мяса, делая котлеты менее плотными и более тающими во рту.

Простой рецепт котлет с содовой водой

Ингредиенты:

500 г мясного фарша (любое сочетание говядины, свинины или курицы)

1 яйцо

50 мл содовой воды

1 луковица, мелко нарезанная или тертая

Соль, перец по вкусу

Панировочные сухари или мука для обвалки

Инструкция:

В глубокой миске смешайте фарш, яйцо, соль, и перец.

Добавьте мелко нарезанный лук и тщательно перемешайте.

Влейте содовую воду и еще раз хорошо перемешайте фарш, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях или муке.

Обжарьте на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Этот простой секрет может кардинально изменить ваш подход к приготовлению котлет и многих других блюд из мясного фарша. Содовая вода — доступный и эффективный способ сделать повседневные блюда более изысканными и вкусными.

Попробуйте этот метод и убедитесь сами, насколько великолепным может быть результат!