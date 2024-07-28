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ЦБ поднял ключевую ставку до 18% впервые с декабря 2023 года: что теперь с кредитами и ипотекой

Недавнее решение Центрального банка России о по...

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Недавнее решение Центрального банка России о повышении ключевой ставки до 18% годовых вызвало обсуждения о его влиянии на экономику, особенно на рынок кредитования. Это изменение ставки, последовавшее за поддержанием уровня в 16% на заседании 7 июня 2024 года, стало ответом на неожиданно высокую инфляцию.

Причины регуляторного шага

Центробанк подчеркивает, что наблюдаемое ускорение инфляции превысило все прогнозы, особенно апрельские оценки. В качестве основной причины указывается дисбаланс между растущим внутренним спросом и ограниченными возможностями рынка по предложению товаров и услуг. "Для возвращения инфляции к целевым показателям потребовалось ужесточение денежно-кредитной политики", — отмечает регулятор. Инфляционные ожидания для 2024 года теперь корректируются до 6,5–7,0%, с перспективой снижения до 4,0–4,5% к 2025 году.

Влияние на кредитный рынок

По мнению экономиста Инны Солдатенковой, хотя ставка достигла 18%, влияние этого повышения на кредитные ставки ожидается ограниченным из-за уже высокого уровня процентных ставок. Солдатенкова подчеркивает, что "в настоящее время на условия кредитования большее влияние оказывают такие инструменты, как макропруденциальные надбавки и лимиты, а также регулирование полной стоимости кредита (ПСК)." Однако она не исключает, что при продолжающемся росте инфляции Центробанк может перейти к еще более значительному повышению ставки, возможно, до 19–20% годовых, что существенно повлияет на доступность кредитов для населения.

Общее воздействие на экономику

Этот шаг Центробанка является частью широкой стратегии контроля инфляции, что важно для поддержания экономической стабильности. Повышение ключевой ставки предназначено для торможения инфляционных процессов, но также несет риск замедления экономической активности, особенно в сегменте потребительского кредитования и ипотеки.

Таким образом, последствия повышения ключевой ставки ощутимы как на уровне макроэкономики, так и в карманах обычных граждан. Остается следить за дальнейшими действиями регулятора и реакцией рынка на эти изменения, пишет banki.ru.

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