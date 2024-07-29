Бывший чемпион UFC Шон Стрикленд сравнил Белала Мухаммада с террористом

Бывший чемпион UFC в среднем весе, Шон Стрикленд, известный своим острым языком, не упускает возможности высказаться в адрес своих соперников. На этот раз в центре внимания оказался Белал Мухаммад, претендент на титул в полусреднем весе, который 28 июля встретится в октагоне с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 304.

Стрикленд, не скрывая своего недовольства, снова обратился к Мухаммаду с провокационными высказываниями, на этот раз комментируя внешний вид спортсмена. «Белал похож на того, из-за кого мне приходится снимать обувь в аэропортах», — написал Стрикленд в социальных сетях, подчеркивая свое мнение фотографией Мухаммада.

Конфликт между спортсменами не является новым — оба бойца уже длительное время обмениваются колкостями. Ситуация обострилась в прошлом году после того, как Стрикленд опубликовал видео, где Мухаммад занимался на заднем плане, и окрестил его «гром-пальцами», что является намеком на активность Белала.

В преддверии боя на UFC 304 вопрос о том, повлияют ли словесные атаки Стрикленда на психологическое состояние Мухаммада, остается открытым. Эксперты и фанаты ожидают увидеть, как Белал справится с давлением не только в физическом, но и в морально-психологическом плане.

Такие словесные дуэли, хотя и добавляют драматизма предстоящим поединкам, вызывают много вопросов о границах дозволенного в спортивных противостояниях. Остается надеяться, что все разногласия между бойцами останутся в рамках спортивной этики и найдут свое завершение на ринге.