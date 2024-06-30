Бумажный фарш вместо мяса: эти марки колбасы необходимо обходить в магазине за версту

Роскачество недавно опубликовало результаты исследования, которые могут сильно повлиять на выбор потребителей в отношении колбасных изделий. В рамках этого исследования был составлен список колбас, которые не соответствуют ожиданиям качества и безопасности.

Исследование выявило несколько серьёзных нарушений у определённых брендов, включая использование недопустимых добавок, таких как скрытые красители и антибиотики, а также примеси птичьего мяса и сои, которые не были заявлены на упаковке. Это ставит под вопрос прозрачность и добросовестность производителей.

К примеру, в колбасе от "Дмитрогорский продукт" обнаружены скрытые красители и следы антибиотиков, что крайне нежелательно для продуктов питания. Аналогичные нарушения были выявлены у "Стародворских колбас", где в составе нашлось птичье мясо и соя, не указанные на этикетке. Продукция от "Йола Агрохолдинг" и "Егорьевская" также показала наличие антибиотиков, что может представлять опасность для здоровья потребителей.

Эксперты Роскачества советуют потребителям тщательно проверять состав продуктов перед покупкой, особенно избегая тех, что вошли в антирейтинг. Важно уделять внимание не только вкусовым качествам продукта, но и его составу, чтобы избежать потенциально вредных воздействий на здоровье.

Открытие Роскачества напоминает о важности информированности потребителей о продуктах, которые они выбирают. Понимание того, что даже популярные и широко рекламируемые продукты могут скрывать риски, помогает сделать более осознанный выбор. Предпочтение следует отдавать проверенным продуктам от производителей, которые заслужили доверие своим качеством и прозрачностью.