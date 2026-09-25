Летом мошенники звонили татарстанцам под видом коммунальщиков и продавцов курсов по ИИ

МТС проанализировала нежелательные звонки в регионах России за летний период. По данным «МТС Защитник», с июня по август в Татарстане было заблокировано свыше 15 млн вызовов, а пик активности пришёлся на последний летний месяц. В свой арсенал, помимо привычных схем, мошенники начали добавлять новые способы обмана, связанные с обучением работе с ИИ.

Традиционно больше всего мошеннических вызовов совершалось в крупных городах. На Москву пришлось 17% от всех звонков, на Краснодар — 7%, на Санкт-Петербург — 6%. Казань стала восьмой в этом списке. Половина всех звонков (50%) пришлась на август, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

По данным аналитиков «МТС Защитник», злоумышленники чаще всего представлялись сотрудниками социального фонда, юридических компаний или курьерских служб. При этом в десятке наиболее используемых мошенниками «персонажей», помимо привычных налоговых или коммунальных служб, появились также представители образовательных курсов, якобы обучающих работе с искусственным интеллектом.

Самой популярной мошеннической схемой этого лета стали попытки обмана, связанные с коммунальными услугами (13%). Также мошенники досаждали татарстанцам фальшивыми рекламными предложениями (12%), услугами доставки и маркетплейсов (11%), а также звонками от псевдосотрудников пенсионных служб (9%) и других государственных органов (8%).