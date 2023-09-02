Новости России
· Алина Алмакаева

Будут сажать на 9 лет: стало известно, какие грибы запретили собирать в России

Будут сажать на 9 лет: стало известно, какие грибы запретили собирать в России

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Недавно в Государственную Думу Российской Федерации был принят законопроект, который вводит уголовную ответственность за сбор растений и грибов, включенных в Красную Книгу. Это означает, что российским грибникам и любителям собирать лекарственные травы теперь грозит серьезное наказание вплоть до 9 лет лишения свободы.

Максимальное наказание за нарушение закона - штраф в размере до 1 миллиона рублей и тюремное заключение на срок от 6 до 9 лет. Важно отметить, что уголовную ответственность несут только те, кто собирает запрещенные грибы и растения сознательно с целью личной выгоды. В случае, если человек собрал краснокнижный гриб случайно или по незнанию, уголовной ответственности на него не будет распространяться.

В прошлом незаконный сбор природных ресурсов в России наказывался только штрафными санкциями. Так, физические лица могли быть оштрафованы до 5 тысяч рублей, а юридические лица до 1 миллиона рублей. Однако, новый закон вводит гораздо более строгое наказание, что вызвало общественное недовольство.

Какие же грибы и растения теперь стали подсудными? Согласно открытым данным, в Красной Книге России перечислены десятки видов защищенных грибов и растений. Среди них можно найти такие известные виды, как вешенка, мухомор, белый гриб (боровик красно-желтый) и русский черный трюфель. Также собирать теперь запрещено трутовика, ежовика, шишкогриб и мокруху.

Введение уголовной ответственности за нарушение правил сбора растений и грибов в Красной Книге вызывает раздельные мнения общества. Одни считают, что это необходимая мера для защиты уникальных видов природы, в то время как другие выражают опасение о том, что подобные наказания могут оказаться излишне жестокими и неравными по сравнению с другими преступлениями. В любом случае, введение данного закона подразумевает большую ответственность для всех, кто занимается сбором растений и грибов, и требует более осознанного и осторожного отношения к природным ресурсам.

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