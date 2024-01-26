Будет запрещено уже с 1 апреля: в ГИБДД назвали категорию россиян, которым точно не дадут водительские права

По последней информации, предоставленной moyalmetevsk.ru, гражданам России объявлены новые ограничения относительно получения водительских прав. Эти изменения, вступающие в силу в апреле текущего года, предусматривают полный запрет на получение водительского удостоверения для определенных категорий граждан.

В частности, в этот «черный список» попадут те, кто ранее лишался права управления автомобилем. Также в него включат тех, кто не вернул права после истечения срока лишения. Ограничение также затронет тех, кто был наказан за вождение в нетрезвом виде и тех, кто отказался от прохождения освидетельствования, даже если они не употребляли алкоголь или другие вещества в ближайшем прошлом. Наконец, в этот список будут внесены лица, которым ранее запретили заниматься водительской деятельностью.

Согласно нововведениям, с 1 апреля вышеперечисленным категориям россиян будет запрещено сдавать экзамены в Госавтоинспекции, что фактически исключит для них возможность получения водительских прав. Важно отметить, что эти изменения применяются ко всем перечисленным категориям без исключений.