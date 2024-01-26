Новости России
· Ульяна Сенько

Будет запрещено уже с 1 апреля: в ГИБДД назвали категорию россиян, которым точно не дадут водительские права

Будет запрещено уже с 1 апреля: в ГИБДД назвали категорию россиян, которым точно не дадут водительские права

u-f.ru

Подписаться в Telegram

По последней информации, предоставленной moyalmetevsk.ru, гражданам России объявлены новые ограничения относительно получения водительских прав. Эти изменения, вступающие в силу в апреле текущего года, предусматривают полный запрет на получение водительского удостоверения для определенных категорий граждан.

В частности, в этот «черный список» попадут те, кто ранее лишался права управления автомобилем. Также в него включат тех, кто не вернул права после истечения срока лишения. Ограничение также затронет тех, кто был наказан за вождение в нетрезвом виде и тех, кто отказался от прохождения освидетельствования, даже если они не употребляли алкоголь или другие вещества в ближайшем прошлом. Наконец, в этот список будут внесены лица, которым ранее запретили заниматься водительской деятельностью.

Согласно нововведениям, с 1 апреля вышеперечисленным категориям россиян будет запрещено сдавать экзамены в Госавтоинспекции, что фактически исключит для них возможность получения водительских прав. Важно отметить, что эти изменения применяются ко всем перечисленным категориям без исключений.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

служба сэс по борьбе с клопами москва

Новости Татарстана

день назад

В Казани началось строительство высотки «Газпрома» за 10 млрд рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

акробатика для начинающих в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

20 часов назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Лонгриды

день назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей

Новости Татарстана

2 часа назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере
Лонгриды
день назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

14 минут назад

Детский омбудсмен Волынец: ребенок сам имеет право решать, с кем ему жить

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Татарстана

39 минут назад

В Татарстане за год число ипотечных сделок выросло почти 60%

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане количество особо тяжких преступлений выросло на 15,4%
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
6 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанский «Рубин» расторг контракт с полузащитником Коноваловым

Новости Татарстана

2 часа назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере

Новости Татарстана

5 часов назад

На ремонт учебных заведений в Татарстане потратят более 1 млрд рублей
Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию
Интересное в Казани
4 дня назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию