Бесплатный интернет будет! Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление

В Государственной думе обсуждается вопрос о бесплатном использовании гражданами России сайтов и онлайн-приложений, имеющими важное социальное значение, в период, когда заканчивается интернет-трафик.

С 2021 года в течение 24 часов мобильные операторы позволяют бесплатно пользоваться сайтом «Госуслуги» и соцсетью «ВКонтакте» при нулевом балансе. С 1 января 2024 года такую возможность продлят до 7 суток, что утвердил подписью Глава исполнительной власти Михаил Мишустин.

Для использования данной возможности нужно подключить в приложении оператора мобильной связи услугу «Доступный интернет» и авторизоваться через «Госуслуги».

Представители Госдумы считают, что в современное время, когда у граждан России нет доступа к интернету, это может вызвать серьезные трудности, среди которых отсутствие возможности оплатить связь, узнать важные сведения и связаться с близкими.

Добавим, что, по мнению Сергея Гребенникова, члена Общественной палаты Российской Федерации, у россиян возможность пользоваться важными общественными сайтами и онлайн-приложениями бесплатно не должна ограничиваться неделей, ее нужно сделать постоянной. Такое изменение может привести не только к увеличению пользователей сети Интернет, но и позволит операторам связи увеличить свой заработок на предлагаемом контенте.