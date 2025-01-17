Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Беру банановую кожуру и натираю: обычный мусор стал на вес золота - вот так использую в хозяйстве

Мало кто задумывается о том, что банановая кожу...

YouTube

Подписаться в Telegram

Мало кто задумывается о том, что банановая кожура, которую мы чаще всего выбрасываем в мусорное ведро, может быть настоящей находкой для дома и сада.

Этот органический материал — кладезь полезных веществ, который можно использовать с пользой, экономя деньги и заботясь об экологии. Расскажем, как превратить кожуру от бананов в «золото» для вашего хозяйства.

Чем полезна банановая кожура?

Кожура банана богата калием, фосфором, магнием и рядом микроэлементов, которые полезны как для растений, так и для ухода за бытовыми вещами. Её натуральный состав делает её безопасной и универсальной в применении.

5 способов использовать банановую кожуру в хозяйстве

1. Удобрение для растений

Натрите кожуру на тёрке или измельчите в блендере и добавьте в почву. Это простое органическое удобрение способствует быстрому росту растений, улучшает их цветение и укрепляет корневую систему. Для комнатных растений можно приготовить настой: залейте кожуру водой, дайте настояться сутки, а затем поливайте цветы.

2. Средство для полировки мебели

С внутренней стороны кожуры содержатся натуральные масла, которые придают блеск деревянным поверхностям. Просто натрите мебель кожурой, а затем отполируйте мягкой тканью. Это не только восстановит блеск, но и убережёт древесину от пересыхания.

3. Уход за кожей обуви

Если натереть кожаную обувь внутренней стороной банановой кожуры, она станет более блестящей и устойчивой к влаге. После обработки не забудьте пройтись по поверхности сухой тканью для завершения ухода.

4. Отпугивание вредителей в саду

Разложите кусочки кожуры вокруг растений, чтобы отпугнуть тлю и муравьёв. Запах кожуры действует на насекомых как естественный репеллент, не нанося вреда растениям.

5. Осветление зубов

Мякоть кожуры содержит вещества, способствующие естественному осветлению эмали. Регулярно натирайте зубы внутренней стороной кожуры перед чисткой зубной пастой — и уже через пару недель заметите результат.

Совет: как правильно хранить кожуру?

Если вы не планируете использовать кожуру сразу, высушите её. Для этого порежьте её на мелкие кусочки и оставьте в тёплом месте, например, на подоконнике. Высушенная кожура занимает меньше места и долго сохраняет полезные свойства.

Экологичное решение для каждого дома

Использование банановой кожуры — это не только экономия, но и вклад в экологию. Вместо того чтобы пополнять мусорные свалки, вы можете превратить кожуру в эффективное и натуральное средство для множества задач. Теперь каждый банан в вашем доме станет источником двойной пользы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Гололёд накрыл Казань: как коммунальные службы справляются с проблемой

Новости России

день назад

ВТБ в 2024 году нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое

уничтожение тараканов домодедово

Новости Татарстана

день назад

Через суд Татарстана хотели взыскать с Государственной думы 3,5 триллиона рублей

Новости Татарстана

2 дня назад

Теперь пуш-уведомления от Сбера можно сделать менее формальными

ищу репетитора начальных классов в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Что стало причиной «взрывов» в Казани 15 января

Новости Татарстана

день назад

28 управляющих компаний Татарстана могут лишиться лицензий

Новости Казани

день назад

Елена Вяльба поговорила с Кулешовой в Казани, ее переселили моментально

Новости Татарстана

день назад

Клиентки обвинили психолога из Татарстана в домогательствах и изнасилованиях

Новости Казани

20 часов назад

В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из окна 9 этажа
Новости Казани
день назад

В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии

О намерении Индии открыть своё представительств...

Новости Казани

22 минуты назад

По каким признакам можно определить, что с грудью что-то не так

Интересное в Казани

день назад

5 трендов в ремонте 2025 года: рассказываем, как казанцы создают “жилище будущего” уже сейчас

Новости Татарстана

42 минуты назад

Чиновника из минземимущества Татарстана оставили в СИЗО до 16 февраля

Новости Казани

57 минут назад

Глава «ПЖКХ» ответил на критику министра экологии по поводу вони в Казани
В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после а...
Новости Татарстана
день назад

В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после атаки беспилотников

Новости Татарстана

час назад

По делу о «раскулачиванию» мэра Бугульмы Закирова допросили свидетеля

Новости Казани

2 часа назад

85% арендных казанских квартир доступны для семей с детьми

Новости Казани

2 часа назад

В Казани были задержаны 2 человека, подозреваемые в мошенничестве в ТЦ
В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос н...
Важное в РТ
7 дней назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%