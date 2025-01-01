Трансюжстрой — компания с 18-летним опытом в сфере недвижимости, известная своим вниманием к деталям и высоким качеством строительства. ТЮС воплощает собственные и государственные проекты в разных регионах нашей страны — от жилых домов, заводов и вокзалов до офисных центров, а также культурных и социальных объектов. Проекты компании уже представлены в Белгороде, Казани, Москве и Краснодарском крае и удостоены различными премиями в сфере архитектуры и строительства.



Оникс — это современный жилой комплекс в Мариуполе по наилучшим условиям ипотечного кредитования — 2%. Он станет идеальным выбором для вашей семьи. 9 этажей и 64 квартиры с эргономичными планировками и чистовой отделкой — все основные работы уже выполнены, коммуникации проведены, а стены выровнены.



На первом этаже — коммерческие помещения — чтобы все необходимое было в шаговой доступности. Рядом с домом — плоскостная парковка для ваших авто, а до остановок общественного транспорта — меньше пяти минут пешком.