Новостройки 2025:
где начинать
новую жизнь в Казани
Актуальные предложения от застройщиков и лучшие жилые комплексы года — выбирайте дом своей мечты уже сейчас!
2025 год обещает стать знаковым для рынка недвижимости Казани. Новые жилые комплексы, современные планировки и уникальная инфраструктура делают выбор жилья особенно интересным.

В этом проекте мы собрали лучшие предложения от застройщиков и подробную подборку ЖК, которые соответствуют запросам современных жителей: комфорт, доступность и стиль. Независимо от того, ищете ли вы квартиру для семьи, первый дом или инвестиционное решение — здесь вы найдёте варианты на любой вкус.

Откройте для себя возможности нового года и сделайте шаг к мечте о собственном жильё!
ЖК «мой ритм»
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Жизнь в центре комфорта и возможностей
ЖК «ОНИКС»
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Новая жизнь и инвестиция с ипотекой 2% в ЖК Оникс в Мариуполе
ЖК «Статный»
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Пусть ваш выбор будет осознанным, а квартира — уютной, светлой и полной тепла
Пространство для спокойствия
ЖК «резиденция на сары садыковой»
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Исторический центр Казани
ЖК «Матюшино парк»
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Пусть ваш выбор будет осознанным, а квартира — уютной, светлой и полной тепла
Комфорт рядом с городом
Элегантный и современный дизайн холлов ЖК
Использование современных материалов
и технологий
Ипотека под 2%,
госпрограмма
для новых регионов
Всего 64 квартиры
в 9-ти этажном
2х подъездном доме
Трансюжстрой — компания с 18-летним опытом в сфере недвижимости, известная своим вниманием к деталям и высоким качеством строительства. ТЮС воплощает собственные и государственные проекты в разных регионах нашей страны — от жилых домов, заводов и вокзалов до офисных центров, а также культурных и социальных объектов. Проекты компании уже представлены в Белгороде, Казани, Москве и Краснодарском крае и удостоены различными премиями в сфере архитектуры и строительства.

Оникс — это современный жилой комплекс в Мариуполе по наилучшим условиям ипотечного кредитования — 2%. Он станет идеальным выбором для вашей семьи. 9 этажей и 64 квартиры с эргономичными планировками и чистовой отделкой — все основные работы уже выполнены, коммуникации проведены, а стены выровнены.

На первом этаже — коммерческие помещения — чтобы все необходимое было в шаговой доступности. Рядом с домом — плоскостная парковка для ваших авто, а до остановок общественного транспорта — меньше пяти минут пешком.
Центр города: 5 минут до ул. Баумана и озера Кабан
Удобство: подземный паркинг на 135 мест
Простор и стиль: потолки до 7 м, панорамные окна, террасы
Безопасность: закрытый двор с видеонаблюдением
ЖК «Резиденция на Сары Садыковой» — доступное жилье премиум-класса в центре Казани
Добро пожаловать в «Резиденцию на Сары Садыковой» — жилой комплекс, который сочетает статус, комфорт и эстетику. Расположенный в самом сердце Казани, этот комплекс станет идеальным домом для тех, кто ценит качество жизни.

Почему выбирают «Резиденцию на Сары Садыковой»?
  • Премиальное расположение: всего 5 минут до ул. Баумана и набережной озера Кабан, 15 минут до Кремля. Вокруг — театры, скверы и лучшие рестораны города.
  • Уникальные квартиры: высокие потолки до 7 метров, панорамные окна, просторные террасы. Планировки от уютных студий до двухуровневых квартир. Свободное пространство для реализации ваших дизайнерских идей.
  • Закрытый двор: безопасная территория с видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, ландшафтным дизайном и зоной отдыха для всей семьи.
  • Современные удобства: подземный паркинг на 135 машиномест, включая места для мототранспорта и автомобилей с увеличенной площадью.