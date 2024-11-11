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Александр Ревва сыграл 5 свадьбу с женой

Телеведущий подчеркнул, что в настоящее время м...

Okras/Википедия

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Певец Александр Ревва рассказал своим поклонникам, почему он принял решение сыграть 5-ю свадьбу с супругой Анжеликой. Об этом артист сообщил в программе «Кстати».

Мужчина заявил, что он иногда играет свадьбу с женой, к примеру, на Мальдивах, там ведь можно.

50-летний Ревва добавил, ему просто нравится видеть любимую в свадебное платье. Александр также призвал других мужчин играть свадьбы, для возлюбленных, которые хотят почувствовать себя прекрасными.

Телеведущий подчеркнул, что в настоящее время молодые люди нередко отказываются от празднования, откладывают его или ли же просто организовывают скромный ужин.

Напомним, Александр Ревва появился на свет в сентябре 1974 года в Донецке. В школьное время он принимал участие в кружке самодеятельности. Известно, что с 2000 года мужчина был участником команды КВН «Утомлённые солнцем».

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