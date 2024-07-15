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"Аэрофлот" перенес несколько рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

Авиакомпания проинформировала, что такие меры необходимы для минимизации задержек и предотвращения накопления воздушных судов в зоне ожидания вблизи Москвы

Pixabay

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В связи с предстоящим ухудшением погодных условий в Московском регионе, "Аэрофлот" объявил о переносе времени прибытия нескольких рейсов в международный аэропорт "Шереметьево". По данным авиакомпании, из-за ожидаемых метеорологических условий, начиная с 17:00 14 июля, будут введены временные ограничения на взлетно-посадочные операции.

Авиакомпания проинформировала, что такие меры необходимы для минимизации задержек и предотвращения накопления воздушных судов в зоне ожидания вблизи Москвы. Пассажиры, чьи рейсы были затронуты изменениями, будут уведомлены через контакты, указанные при бронировании. Тем, кто планировал транзит через "Шереметьево", "Аэрофлот" предложит альтернативные варианты перелёта.


В то время как "Аэрофлот" принимает меры по адаптации к изменениям в погоде, представители "Шереметьево" подтвердили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Они также отметили, что ранее введенные ограничения на количество взлетно-посадочных операций в час были своевременной предосторожностью в ответ на прогнозируемую сильную грозу.

Эти плановые ограничения были отменены после получения обновленной метеорологической информации, которая указывала на отсутствие необходимости в драконовских мерах. Московские власти, в свою очередь, предупредили горожан о возможных грозах и граде в течение ближайших часов и до конца воскресенья, подчеркивая необходимость быть готовыми к возможным погодным неурядицам, сообщает interfax.ru.

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