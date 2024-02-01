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40-градусные морозы и штормовой ветер: кому стоит подготовиться к зимнему апокалипсису

40-градусные морозы и штормовой ветер: кому стоит подготовиться к зимнему апокалипсису

elika.spb.ru

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Граждан России предупреждают, что уже в ближайшие дни в некоторые регионы страны вернутся кошмарные погодные условия, характеризующиеся сильнейшими морозами, ветрами и снегопадами, сообщает krasnoyarskmedia.

Согласно прогнозу специалистов, уже 1 февраля на южных территориях Таймырского муниципального района начнет бушевать сильнейшая метель, скорость ветра которой будет равна 20 метрам в секунду.

В Красноярском крае синоптики прогнозирует сохранение жгучих морозов до минус 40 градусов, на дорогах же региона сохранится гололедица. Более того, жителей края предупреждают, что 1 и 2 февраля в горных районах будет лавиноопасно.

В самом Красноярске, согласно прогнозу метеорологов, температура воздуха будет колебаться между минус 19 и минус 30 градусами в зависимости от времени суток, вместе с тем в городе ожидается слабый ветер.

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