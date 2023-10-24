100% с кофеином: эксперты рассказали о лучших марках растворимого кофе в России

Большинство из россиян не представляет своей жизни без кофе. Этот напиток помогает проснуться по утрам и взбодриться в обеденный перерыв. Некоторые полагают, что растворимый кофе хуже и вреднее молотого. Остальные же, несмотря на споры и опасения, продолжают покупать растворимый кофе как минимум потому что его быстрее и удобнее готовить.

Чтобы устранить беспокойства у любящих растворимый кофе, эксперты, исследующие продукты питания на уровень качества и безопасности для употребления, назвали несколько марок растворимого кофе, которые ничуть не уступают качественному молотому, сообщил progorod59.

К ним эксперты отнесли бренды Carte Noire Origina, Bushido Kodo, Gevalia original.